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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
04.01.2025 - 12:57

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu içerik 04.01.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Kitapseverlerin radarına girmesi gereken birbirinden popüler kitaplar bu hafta da raflarda yerini aldı! Zamansız edebi eserlerden güncel best-seller’lara kadar geniş bir yelpaze sunan bu listede, hem keyifli bir okuma hem de yepyeni bilgilerle dolu serüvenler sizi bekliyor. İndirim fırsatlarını kaçırmadan bu kitapları koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz.

Bu hafta evinizin konforunu artıracak en popüler ürünler listede! Dyson’ın hava temizleyicisi, sağlıklı bir yaşam alanı sunarken Luxell’in fanlı ısıtıcısı soğuk günlerde sıcak bir dokunuş vadediyor. En çok satanlar arasında yer alan bu ürünlere şimdi göz atma zamanı!

Yeni yılın ilk günlerinde A101, Xiaomi’nin buharlı kırışık gidericisiyle karşımızda. Hem şık tasarımı hem de güçlü performansıyla dikkat çeken bu cihaz, ütü yapmayı kolay ve eğlenceli hale getiriyor. 2 Ocak itibarıyla A101 mağazalarında uygun fiyat avantajıyla sizleri bekliyor.

Outdoor aktiviteleri sevenler için harika haberler var! Merell ve Salomon gibi markaların kaliteli ve dayanıklı ayakkabıları, hem şık hem de fonksiyonel tasarımlarıyla indirime girdi. Ayak konforunuza önem veriyorsanız bu fırsatları kaçırmayın!

3 Ocak’ta BİM, yepyeni bir ürünle karşınıza çıkıyor: Masaj koltuğu! Rahatlamanın en lüks hali artık evinizde mümkün. Fonksiyonel özellikleri ve uygun fiyatıyla bu fırsatı değerlendirmeyi unutmayın.

Modanın öncüsü markalar, yeni yıl öncesinde gardıroplarınıza şıklık katıyor! Oysho’dan spor-şık parçalar, Bershka’dan sokak modasının yıldızları ve Stradivarius’tan zamansız tasarımlar şimdi indirimde. Sezon trendlerini yakalamak için bu fırsatları değerlendirin.

1 Ocak itibarıyla ŞOK mağazalarında Samsung’un kurutmalı çamaşır makinesi sizleri bekliyor. Modern teknolojisi ve kompakt tasarımıyla her eve uyum sağlayan bu cihaz, çamaşır yıkama ve kurutmayı bir arada sunuyor. Yeni yıla tertemiz bir başlangıç yapın!

Yılın son indirimleriyle dolu Süper Tasarruf Haftası’nda, market ürünlerinden kişisel bakım malzemelerine kadar pek çok kategoride cazip fırsatlar sizi bekliyor. Gözden kaçırmamanız gereken indirimlerle ihtiyacınızı en avantajlı fiyatlarla karşılayın. Hemen keşfetmeye başlayın!

Uygun fiyatlı ürünler arıyorsanız doğru yerdesiniz! Haftanın Avantajlı Fiyat Köşesi, her bütçeye uygun seçenekler sunarak alışveriş keyfini katlıyor. Bu fırsatları değerlendirmeden alışveriş listenizi tamamlamayın!

2025’e yepyeni bir ciltle girmek isteyenlere müjde! Multidivision’un bakım ürünleri, cildinizi şımartırken indirim fırsatlarıyla da bütçenizi koruyor. Kendinize ve sevdiklerinize bakım dolu bir hediye vermek için bu kampanyayı kaçırmayın.

Teknoloji tutkunlarına özel bir liste hazırlandı! Samsung Galaxy tablet, hem iş hem eğlence için ideal bir seçenekken Philips’in toz torbasız elektrikli süpürgesi, temizlikte pratikliği garantiliyor. Bu çok satan ürünlerle yaşamınızı kolaylaştırın.

Rahatlık ve şıklığın buluşma noktası olan Crocs terliklerden spor aktivitelerinin yıldızı Under Armour ayakkabılara kadar birçok seçenek 2000 TL altında! Kaliteyi uygun fiyatlarla almak isteyenler için bu liste kaçmaz. Şimdi tarzınızı yenileyin!

Alışveriş listenizi tamamlamadan önce ihtiyacınız olan ürünlere en avantajlı fiyatlarla sahip olabileceğiniz öneriler burada! Her kategoride fırsatlar sunan bu liste, hem bütçenize dost hem de kaliteli alternatiflerle dolu. Alışveriş keyfinizi ikiye katlayın!

Kendinizi ve cildinizi şımartmanın tam zamanı! Haftanın kozmetik ve parfüm indirimleri, en sevilen markaların ürünlerini ulaşılabilir hale getiriyor. Favori bakım ürünlerinizi stoklamayı unutmayın!

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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