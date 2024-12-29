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Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

etiket Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 17:08

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 29.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

1. Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

Kaşlarınız gün boyu yerinde kalsın! Super Lock Brow Glue, güçlü tutuşuyla kaşlarınızı şekillendirir ve sabitler. Hafif yapısı sayesinde doğal bir görünüm sunar.

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2. Philips OneBlade QP2724/20 Yüz Hibrit Tıraş Makinesi

2. Philips OneBlade QP2724/20 Yüz Hibrit Tıraş Makinesi

Tıraş ve şekillendirme bir arada! Philips OneBlade, hem sakal tıraşı hem de detaylı şekillendirme için mükemmel bir çözüm sunar. Modern tasarımı ve dayanıklı bıçaklarıyla uzun ömürlü bir kullanım sağlar.

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3. Old Spice Bearglove Erkekler İçin Stick Deodorant

3. Old Spice Bearglove Erkekler İçin Stick Deodorant

Gün boyu tazelik ve maskülen bir koku! Bearglove Stick Deodorant, etkili koruma sunarak kötü kokuları engeller. Çekici kokusuyla gün boyunca enerjik hissedin.

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4. Blistex Medplus Dudak Bakım Kremi SPF 15

4. Blistex Medplus Dudak Bakım Kremi SPF 15

Kuru ve çatlamış dudaklara hızlı çözüm! Blistex Medplus, dudakları onarıp nemlendirirken ferahlatıcı etkisiyle rahatlatır. SPF 15 ile güneşin zararlı etkilerine karşı da koruma sağlar.

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5. Cream Co. Nemlendirici Yüz Kremi 50 ml

5. Cream Co. Nemlendirici Yüz Kremi 50 ml

Hassas ciltlere özel yoğun nem bakımı! Cream Co. Moisturizer, cildinizi derinlemesine nemlendirir ve gün boyu yumuşacık tutar. Hafif yapısıyla kolay emilir ve cildi yağlandırmaz.

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6. Tangle Teezer Wet Hair Naturally Curly Lilac Saç Fırçası

6. Tangle Teezer Wet Hair Naturally Curly Lilac Saç Fırçası

Kıvırcık saçların vazgeçilmezi! Naturally Curly saç fırçası, ıslak saçları kırmadan ve çekmeden kolayca açar. Ergonomik tasarımıyla rahat bir kullanım sunar.

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7. Nutraxin Magnezyum Complex Vitamin B6 Tablet

7. Nutraxin Magnezyum Complex Vitamin B6 Tablet

Günlük enerji ve kas sağlığınız için destek! Nutraxin Magnezyum Complex, 250 mg magnezyum ve B6 vitaminiyle kas fonksiyonlarını destekler. Pratik tablet formu sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.

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8. Arzum AR5063 Volume Pro Hava Üflemeli Saç Düzleştiricisi

8. Arzum AR5063 Volume Pro Hava Üflemeli Saç Düzleştiricisi

Saçlarınızda profesyonel dokunuş! Volume Pro, hava üfleme teknolojisiyle saçlarınızı düzleştirirken hacim kazandırır. Hafif tasarımı ve siyah rengiyle şık ve kullanışlı.

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9. Urban Care No.6 Bond Plex Restore Repair Saç Bakım Yağı

9. Urban Care No.6 Bond Plex Restore Repair Saç Bakım Yağı

Yıpranmış saçlara özel bakım! Bond Plex Repair Saç Bakım Yağı, saç tellerini güçlendirir ve onarır. Vegan formülüyle doğaya ve saçlarınıza dost bir tercih.

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10. L'Oréal Paris Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara

10. L'Oréal Paris Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara

Kirpiklerinize teleskopik uzunluk! Telescopic Maskara, her bir kirpiği belirginleştirerek çarpıcı bir görünüm yaratır. Hafif ve uzun süre dayanıklı formülüyle gün boyu kalıcıdır.

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11. Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Seti

11. Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Seti

Cildiniz için nem ve bakımın favori ikilisi! Ultra Facial Cream, cildinizi gün boyu nemlendirirken Avokadolu Göz Kremi göz çevresine ışıltı kazandırır. Seyahat boyutuyla her yerde yanınızda.

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12. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey

12. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey

Doğal güzelliğin sırrı! Black Honey, dudaklarınızda hafif ve şeffaf bir renk bırakırken nemlendirici etkisiyle konfor sunar. Her makyaj stiline uyum sağlayan eşsiz bir ton.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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