Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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Bu içerik 29.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara
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2. Philips OneBlade QP2724/20 Yüz Hibrit Tıraş Makinesi
3. Old Spice Bearglove Erkekler İçin Stick Deodorant
4. Blistex Medplus Dudak Bakım Kremi SPF 15
5. Cream Co. Nemlendirici Yüz Kremi 50 ml
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6. Tangle Teezer Wet Hair Naturally Curly Lilac Saç Fırçası
7. Nutraxin Magnezyum Complex Vitamin B6 Tablet
8. Arzum AR5063 Volume Pro Hava Üflemeli Saç Düzleştiricisi
9. Urban Care No.6 Bond Plex Restore Repair Saç Bakım Yağı
10. L'Oréal Paris Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara
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11. Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Seti
12. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey
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