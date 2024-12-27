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BİM'e Masaj Koltuğu Geliyor! 3 Ocak 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Masaj Koltuğu Geliyor! 3 Ocak 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
27.12.2024 - 11:40 Son Güncelleme: 27.12.2024 - 11:43

3 Ocak 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2025 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kumtel Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL

Kumtel Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL

  • Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.775 TL

  • Kumtel Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 7.490 TL

  • Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL

Voltme Hako 600 Taşınabilir Güç İstasyonu 19.990 TL

Voltme Hako 600 Taşınabilir Güç İstasyonu 19.990 TL

  • Kumtel Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL

  • Kumtel Elektrikli Duvar Tipi PTC Isıtıcı 2.375 TL

  • Kumtel 3 Musluklu Su Sebili 4.500 TL

Masaj Koltuğu 39.900 TL

Masaj Koltuğu 39.900 TL

Kumtel Pizza Fırını 2.490 TL

Kumtel Pizza Fırını 2.490 TL

  • Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.790 TL

  • Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.090 TL

  • Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.390 TL

  • Trax GUA SHA Cihazı 399 TL

  • Kumtel Baharat Öğütücü 199 TL

  • Trax Postür Düzeltme Cihazı 229 TL

  • Trax EMS Titreşimli Yüz Masaj Aleti 799 TL

  • Trax Göz Bölgesi Masaj Cihazı 599 TL

  • Trax Kirpik Maşası 139 TL

  • Trax Ultrasonic Cilt Temizleme Cihazı 349 TL

  • Trax Ayak Masaj Cihazı 239 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Mop Seti 329 TL

Mop Seti 329 TL

  • Parex Sprey Mop 399 TL

  • Ahşap Desenli Çamaşır Sepeti 249 TL

  • Çamaşır Selesi 109 TL

  • Saplı Saklama Kabı 79 TL

  • Yedekli WC Kağıtlık 169 TL

  • Raf Ünitesi 239 TL

  • Kapı Arkası Askılık 129 TL

  • Saplı Saklama Kabı 79 TL

  • Glass in love Standlı Sabunluk Seti 349 TL

  • Organizer Çeşitleri 55 TL

  • Tuvalet Fırçası 89 TL

  • Pedallı Çöp Kovası 199 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 37,50 TL

  • Tuvalet Fırçası Çeşitleri 32,50 TL

  • Yuvarlak Banyo Taburesi 79 TL

  • Süngerli Cam Silecek 37,50 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 899 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 899 TL

  • Colorina Dik Kenarlı Salata / Servis Kasesi 28 cm 79 TL

  • Colorina Dik Kenarlı Salata / Servis Kasesi 24 cm 69 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 19 TL

  • Standlı Kesme Tahtası Seti 229 TL

  • Süzgeç 79 TL

  • Ölçülü Narenciye Sıkacağı 500 ml 59 TL

Altınyıldız Triko Kazak 499 TL

Altınyıldız Triko Kazak 499 TL

  • Erkek Oduncu Gömlek 249 TL

  • Yarım Fermuarlı Polar 359 TL

  • Welsoft Yastık Kılıfı 89 TL

  • Silikon Yastık 99 TL

  • Cüzdan 229 TL

  • Kartlık 149 TL

  • Kadın Kol Çantası 329 TL

  • Kemer 129 TL

  • Kadın Pantolon 85 TL

  • Kız / Erkek Çocuk Atkı - Bere Takım 159 TL

  • Çocuk Eldiven 42,50 TL

  • Kadın Panço 209 TL

  • Kadın Bere 109 TL

  • Kadın - Erkek Suni Deri Eldiven 179 TL

  • Erkek Kaşkol 95 TL

  • Örme Patik 52,50 TL

  • Süet Fon Perde 140x270 cm 329 TL

  • Brode Perde 140x260 cm 189 TL

  • Güneşlik 140x250 cm 165 TL

  • Dinlenme Koltuğu 2.090 TL

Figür 299 TL

Figür 299 TL

  • Oyun Hamuru 69 TL

  • Puzzle 59 TL

  • Eva Yazı Tahtası 35 TL

  • Manyetik Tablet Yazı Tahtası 99 TL

  • Sihirli Boyama 59 TL

TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 19.995 TL

TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 19.995 TL

  • Dijitsu 65' 4K Ultra HD Google Tv 17.490 TL

  • Eğlenceli Hareketli Dinozorlar 69 TL

  • Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 239 TL

  • Pilsan Oyuncak Tamir Seti 149 TL

  • Şut ve Gol Oyunu 179 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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