BİM'e Masaj Koltuğu Geliyor! 3 Ocak 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Masaj Koltuğu Geliyor! 3 Ocak 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
3 Ocak 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2025 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Kumtel Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL
Voltme Hako 600 Taşınabilir Güç İstasyonu 19.990 TL
Masaj Koltuğu 39.900 TL
Kumtel Pizza Fırını 2.490 TL
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Mop Seti 329 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti 899 TL
Altınyıldız Triko Kazak 499 TL
Figür 299 TL
TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 19.995 TL
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