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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
05.01.2025 - 11:49

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 05.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Sunman 881 Klasik Mercedes Araba

Sunman 881 Klasik Mercedes Araba

Klasik arabaları seviyorsanız bu model araba tam sizlik. Mercedes model araba mavi rengiyle çok güzel. Model oyuncak araba koleksiyonunuzun güzel bir parçası olacak.

382 TL olan arabanın başka modeli Temu'da 442 TL.

Sunman 881 Klasik Mercedes Araba

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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JSNKJLMN Noel Kar Işıkları

JSNKJLMN Noel Kar Işıkları

Evinize farklı bir dekor arıyorsanız bu ışıklara bakabilirsiniz. Vintage model ışıkları yılbaşı dışında da evinize asarak kullanabilirsiniz. Uzun ömürlü ışıklar evinize renk katacak!

338 TL olan ışıklar Temu'da 340 TL.

JSNKJLMN Noel Kar Işıkları

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Kadın Fiyonk Desenli Oversize Triko Kazak

Kadın Fiyonk Desenli Oversize Triko Kazak

Kazaklar kışın vazgeçilmezleri. Triko kazağın üstünde fiyonk deseni var. Oversize modeli ile çok rahat ve şık duruyor. Geniş tasarımıyla herkese uyan bir modeli var.

849 TL olan kazak Temu'da 892 TL.

Kadın Fiyonk Desenli Oversize Triko Kazak

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Citizen Hesap Makinesi

Citizen Hesap Makinesi

Hesap makinesine ihtiyacınız varsa bu modele bakabilirsiniz. Yeşil rengiyle çok tatlı hesap makinesi ile hesap yapmak çok daha eğlenceli. Pil ve güneş enerjisiyle çalışan hesap makinesi kullanılmadığında uyku moduna geçiyor.

Renginin fotoğraftakiyle aynı olmasına sevindim, masamı renklendiren şirin bir hesap makinem oldu. Güneş enerjili ve kullanılmadığında kendiliğinden kapanıyor. Teşekkürler.

235 TL olan hesap makinesi Temu'da 299 TL.

Citizen Hesap Makinesi

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Porselen Diyarı Rotanev Konserve Açacağı

Porselen Diyarı Rotanev Konserve Açacağı

Her boy kavanoza uyan konserve açacağı ile artık konserve açarken kimseye ihtiyacınız olmayacak. Kavanoz kapağına takarak konserveleri açmanız mümkün. Kırılmaya karşı dayanıklı açacak plastik.

92 TL olan açacak Temu'da 97 TL.

Porselen Diyarı Rotanev Konserve Açacağı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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X-Perk Zilli Kedi Tasması

X-Perk Zilli Kedi Tasması

Zilii tasma kedilere özel. Leopar deseniyle şık bu kedi tasmasını kedinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Dokusu yumuşak tasma ile kediniz rahat edecek!

Ürün görseldeki gibi geldi. Kaliteli ve çok güzel.

98 TL olan tasma Temu'da 166 TL.

X-Perk Zilli Kedi Tasması

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Koton Tüvit Mini Etek

Koton Tüvit Mini Etek

Mini model eteğin yanında yırtmacı var. Hem özel günler hem günlük için uygun etek çok şık bir model. Kareli bu eteği düz beyaz tişörtle ya da gömleklerle kombinleyebilirsiniz. 

324 TL olan etek Temu'da 412 TL.

Koton Tüvit Mini Etek

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LDS Industry Rapid-Replace Paketleme Bant Tabancası

LDS Industry Rapid-Replace Paketleme Bant Tabancası

Paketleme yaparken kullanabileceğiniz tabancanın ekstra bıçağı var. Elde taşınabilir olduğu için kolayca her yere götürebiliyorsunuz. Ergonomik yapısı bantlamayı kolaylaştırıyor.

198 TL olan bant tabancası Temu'da 271 TL.

LDS Industry Rapid-Replace Paketleme Bant Tabancası

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Telvesse Led Mum

Telvesse Led Mum

Şeffaf tipli mumlar çok güzel. Evde mum yakmak istiyorsunuz ama dumanından rahatsız oluyorsanız bu mumları alabilirsiniz. 3 tane gelen mumların biri beyaz, biri krem ve biri kırmızı. Evinizin dekoruna katkı olacak mumlar çok güzel duruyor.

399 TL olan led mumlar Temu'da 404 TL.

Telvesse Led Mum

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Roichil Masa Tenisi Spor ve Eğitim Seti

Roichil Masa Tenisi Spor ve Eğitim Seti

Masa tenisi oynamayı seviyorsanız o zaman bu set tam sizlik. Tüm masalara uygun filesi ve 2 tenis raketiyle gelen sette toplar da var. Her yerde masa tenisi oynamanızı sağlayacak set ile eğlence hiç bitmeyecek.

472 TL olan masa tenisi seti Temu'da 643 TL.

Roichil Masa Tenisi Spor ve Eğitim Seti

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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