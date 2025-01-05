Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

Klasik arabaları seviyorsanız bu model araba tam sizlik. Mercedes model araba mavi rengiyle çok güzel. Model oyuncak araba koleksiyonunuzun güzel bir parçası olacak.

382 TL olan arabanın başka modeli Temu'da 442 TL.

Sunman 881 Klasik Mercedes Araba

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