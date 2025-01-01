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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 1 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 1 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
01.01.2025 - 16:10

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 01.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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LexonElec Kablolu Oyun Klavyesi

LexonElec Kablolu Oyun Klavyesi

87 tuşlu mekanik oyun klavyesinin arkadan aydınlatması var. Gölgeleme önleyici özelliği olan oyun klavyesinin su geçirmez yapısı da var. 

499 TL olan klavye Temu'da 1.049 TL.

LexonElec Kablolu Oyun Klavyesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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FCHITOP Erkek Kışlık Şapka

FCHITOP Erkek Kışlık Şapka

Kışlık bir şapka arıyorsanız o zaman bu modeli alabilirsiniz. İçinde hem şapka hem atkı olan ürün örme kumaştan. 2 parçalı set tam kışlık. Soğuk günlerde sizi sıcacık tutacak takımı alın deriz!

216 TL olan şapka Temu'da 246 TL.

FCHITOP Erkek Kışlık Şapka

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Nişan Yüzüğü

Nişan Yüzüğü

Nişan yüzüğü arıyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz. Hediye olarak da alabileceğiniz yüzüğün üzerindeki taşlar çok şık ve güzel duruyor. 

992 TL olan yüzüğün benzeri Temu'da 1.049 TL.

Nişan Yüzüğü

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Hoshin Dikiş Çantası

Hoshin Dikiş Çantası

Dikiş yapan biriyseniz bu çanta size şart diyebiliriz. Taşınabilir çantayı istediğiniz her yere de götürebilirsiniz. İçine iplikler, iğneler ve daha birçok şeyi sığdırmanız mümkün.

Şahaneee 👏🏻👏🏻👏🏻🤩🤩🤩 Gerçekten bayıldım. Hiç düşünmeden alın, bu çantanın her detayı düşünülmüş ❤️ Satıcı özenle kargolamış kendisine de çok çok teşekkür ediyorum. Sevgiler 🎈

799 TL olan çanta Temu'da 1.036 TL.

Hoshin Dikiş Çantası

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GYOUZA Orta Konsol Köpek Araba Koltuğu

GYOUZA Orta Konsol Köpek Araba Koltuğu

Kedi ve köpek için uygun çantayı araba koltuğu olarak da kullanmak mümkün. Küçük ırk köpeklerin veya kedilerin taşınabildiği bu çanta çok kullanışlı. Açık olduğu için hayvanlar dışarıyı ve etrafı güzelce görebiliyor.

930 TL olan koltuk Temu'da 960 TL.

GYOUZA Orta Konsol Köpek Araba Koltuğu

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Pasabahce Lockie&Lock Saklama Kabı

Pasabahce Lockie&Lock Saklama Kabı

640 ml olan saklama kabı her mutfağa lazım. Geniş iç hacmiyle içine birçok şey sığdırabileceğiniz kap kolayca kapanıp açılabiliyor. 

Çok işime yaradı, evde yemek yapıp iş yerime götürüyorum.

249 TL olan saklama kabının benzeri Temu'da 253 TL.

Pasabahce Lockie&Lock Saklama Kabı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

DeFacto Kazak

DeFacto Kazak

Oversize model kazağın önü fermuarlı. Beyaz rengiyle her şeye uyan kazakla kombinleriniz çok güzel olacak. Desenli kazak gardırobunuzda olması gereken parçalardan. 

519 TL olan kazağın benzeri Temu'da 529 TL.

DeFacto Kazak

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QH-Shop Takı Tepsisi

QH-Shop Takı Tepsisi

Yan yana ya da üst üste koyabileceğiniz takı tepsilerini istediğiniz gibi yerleştirebiliyorsunuz. Takılarınızı daha düzenli hale getirecek bu tepside neyiniz var neyiniz yok görebileceksiniz.

349 TL olan tepsi Temu'da 813 TL.

QH-Shop Takı Tepsisi

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Ghassy Co. Erkek Polar Ceket

Ghassy Co. Erkek Polar Ceket

İçi polar hırka ile kışın hiç üşümeyeceksiniz. İçi yumuşacık hırka polar olduğu için kışa çok uygun. Önü fermuarlı hırkayı sonbaharda serin havalarda da giyebilirsiniz.

849 TL olan hırka Temu'da 872 TL.

Ghassy Co. Erkek Polar Ceket

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

KeepSa Denim Kova Şapka

KeepSa Denim Kova Şapka

Kova şapkalar son zamanlarda çok moda. Bu ürün de şık bir şapka. Yazın dışarıda dolaşırken takabileceğiniz şapkanın rengi her şeye uyuyor. Güneşten başınızı korumak için bu şapka şart. 

142 TL olan şapka Temu'da 188 TL.

KeepSa Denim Kova Şapka

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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