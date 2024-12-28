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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
28.12.2024 - 09:44

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 28.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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JNJOOD Otomatik Kürdan Kutusu

JNJOOD Otomatik Kürdan Kutusu

Bu tatlı kürdan kutusunu gören herkes bayılacak. Kürdanı ağzında tutan kuş masanıza renk katacak. Yemek masanızda farklı bir dekor olacak kutu 8x8x9 cm boyutunda.

177 TL olan kürdan kutusunun başka modeli Temu'da 246 TL.

JNJOOD Otomatik Kürdan Kutusu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Plawee Bambu Kesme Tahtası

Plawee Bambu Kesme Tahtası

Kesme tahtası alacaksanız bu modele bakmadan almayın deriz. Domuz şekilli bu tahta çok eğlenceli. İster kesme ister sunum tahtası olarak kullanabileceğiniz bu tahtaya herkes bayılacak.

562 TL olan kesme tahtasının çam ağacı şeklinde olanı Temu'da 803 TL.

Plawee Bambu Kesme Tahtası

AMAZON external

DeFacto Erkek Çizgili Espadril

DeFacto Erkek Çizgili Espadril

Espadril ayakkabılar yazın çok iyi oluyor. Tek renk model espadril, erkekler için tasarlanmış. Başka renkleri de olan espadrillerle yazın kombinleriniz çok daha şık olacak.

272 TL olan ayakkabı Temu'da 301 TL.

DeFacto Erkek Çizgili Espadril

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KEEMEN Tuzluk ve Biberlik

KEEMEN Tuzluk ve Biberlik

Restoranlarda ya da evlerde kullanılabilecek tuzluk ve biberliğin üzerinde şef figürü var. Farklı tarzı ile çok beğenilecek ürün güzel bir yeni ev hediyesi de olabilir. Kaliteli malzemesiyle oldukça dayanıklı.

384 TL olan tuzluk ve biberlik Temu'da 434 TL.

KEEMEN Tuzluk ve Biberlik

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Eawfgtuw Musluk Havalandırıcı Anahtar

Eawfgtuw Musluk Havalandırıcı Anahtar

Ergonomik tasarımı olan musluk anahtarı çok rahat. Kolayca musluğu kavrayan anahtar sayesinde hiç yorulmadan musluk başını çıkartabiliyorsunuz. Her evde olması gereken anahtar plastik.

206 TL olan musluk anahtarı Temu'da 602 TL.

Eawfgtuw Musluk Havalandırıcı Anahtar

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
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Karaca Nancy Rende

Karaca Nancy Rende

Çift taraflı bu rende çok kullanışlı. Katlanabilir rende plastik model. Hazneli yapısıyla rende yapmayı kolaylaştırıyor. İşiniz bitince katlayıp saklayabiliyorsunuz. 

339 TL olan rende Temu'da 353 TL.

Karaca Nancy Rende

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Flintronic Seyahat Spor Çantası

Flintronic Seyahat Spor Çantası

Seyahate giderken yanınıza alacağınız çanta hem şık hem kullanışlı. Bavul üzerine koyabileceğiniz çanta ile seyahat kolaylaşıyor. İçi geniş çanta sayesinde seyahat sırasında ihtiyacınız olanlar yanınızda olabiliyor.

301 TL olan çanta Temu'da 381 TL.

Flintronic Seyahat Spor Çantası

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Melkan Home Karıştırma Kabı

Melkan Home Karıştırma Kabı

Karıştırma kabınız yoksa bunu alabilirsiniz. 3 litrelik bu kapla bir şeyler yapmak kolaylaşıyor. Mikser karıştırma kabı olan bu kap sayesinde etraf kirlenmiyor. Orta kısmındaki kapak açılıp kapanabiliyor. Bu sayede etrafa sıçramadan mikserle bir şeyleri karıştırabiliyorsunuz.

Ürün fiyatına göre gayet kaliteli. Kötü bir plastik değil kesinlikle. İkea kalitesinde diyebilirim.

169 TL olan karıştırma kabı Temu'da 270 TL.

Melkan Home Karıştırma Kabı

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Kurabiye Adam Yastık

Kurabiye Adam Yastık

Kurabiye Adam figürünü sevenler için bu yastık çok güzel. 11,8 inç büyüklüğündeki yastığı seven bir arkadaşınıza hediye olarak da alabilirsiniz. Yıkanabilir kumaşı sayesinde temizliği de çok kolay.

604 TL olan yastık Temu'da 856 TL.

Kurabiye Adam Yastık

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DeFacto Kadife Elbise

DeFacto Kadife Elbise

Bebeğiniz için güzel bir elbise olacak bu elbise kadife. Günlük olarak giyilebilecek elbisenin kumaşı çok güzel. Pembe rengiyle tatlı elbiseyi hediye olarak da alabilirsiniz.

Kaliteli yumoş yumoş bi kadife. Hediye olarak aldım. Çok beğendik.

309 TL olan elbisenin benzeri Temu'da 426 TL.

DeFacto Kadife Elbise

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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