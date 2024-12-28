Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Bebeğiniz için güzel bir elbise olacak bu elbise kadife. Günlük olarak giyilebilecek elbisenin kumaşı çok güzel. Pembe rengiyle tatlı elbiseyi hediye olarak da alabilirsiniz.

Kaliteli yumoş yumoş bi kadife. Hediye olarak aldım. Çok beğendik.

309 TL olan elbisenin benzeri Temu'da 426 TL.

DeFacto Kadife Elbise

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.