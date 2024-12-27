onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
27.12.2024 - 09:55

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 27.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

DeFacto Kadın Regular Fit Tişört

DeFacto Kadın Regular Fit Tişört

Çizgili tişört oldukça rahat. Kışın ya da sonbaharda giyebileceğiniz tişört çok güzel bir modele sahip. Uzun kollu olduğu için sıcak tutan yapısı var. Çizgili bu tişört dolabınızda olmalı.

ince sweatshirt gibi düşünmek lazım pamuk viskon polyester karışımı ve bol kesimli. 160-50kg için xs aldım bayağı geniş geniş oldu. kolları düşük o kısmını çok sevmedim ama indirime girince alına bilir ben 150 gibi bir fiyata adlım

180 TL olan tişörtün benzeri Temu'da 290 TL.

DeFacto Kadın Regular Fit Tişört

AMAZON external

Kadın Yün Parka Kaban

Kadın Yün Parka Kaban

Kemerli kaban çok şık. Kışın sizi sıcak tutacak kaban aynı zamanda rahat bir model. Gri renkli olduğu için her şeye uyuyor. Kış için kabanınız yoksa bu modele bir bakın deriz! Yüksek kaliteli kumaşıyla üzerinizde çok güzel duracak.

853 TL olan kaban Temu'da 1.049 TL.

Kadın Yün Parka Kaban

AMAZON external

TTSAM Sırt Çantası

TTSAM Sırt Çantası

Sırt çantası günlük hayatta çok kullanışlı. İster okula giderken ister dışarı çıkarken işinize yarayacak çantanın dayanıklı tasarımı uzun yıllar kullanmanızı sağlıyor. Herkesin kullanabileceği çanta çok bölmeli.

332 TL olan çantaya benzer bir çanta Temu'da 496 TL.

TTSAM Sırt Çantası

AMAZON external

Hediyelza Tablo Seti

Hediyelza Tablo Seti

MDF tablolar çok şık. Eviniz için güzel bir dokunuş olacak tablo setinde 12 parça var. Çerçeve görünümlü tablolar 15x20 cm. Evin her odasına uygun tabloları kolayca duvara yapıştırabilirsiniz.

92 TL olan set Temu'da 119 TL.

Hediyelza Tablo Seti

AMAZON external

Tutku Kadın Çıt Çıtlı Body

Tutku Kadın Çıt Çıtlı Body

Eğer kışı atletsiz atlatamıyorsanız o zaman bu set tam sizlik. İçinde 3 tane atlet olan set çıt çıtlı model. İp askısı olan bodyler oldukça rahat. %96 pamuk olduğu için sizi rahatsız etmiyor.

224 TL olan bodyler fırsat ürünlerinden. Temu'da ise 4'lüsü 392 TL.

Tutku Kadın Çıt Çıtlı Body

AMAZON external
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BOWTONG Noel Halı

BOWTONG Noel Halı

Noel için ideal halılardan biri olan bu model halı tam kapı önü paspası yapmalık. Farklı modeliyle herkesin bayılacağı halıyı bir sevdiğinize Noel hediyesi olarak alabilirsiniz.

364 TL olan halı Temu'da 395 TL.

BOWTONG Noel Halı

AMAZON external

GÖNDERİR Kadın Ayakkabı

GÖNDERİR Kadın Ayakkabı

Her gardıropta bir topuklu şart. Kırmızı bu topuklu ayakkabı çok şık. Rahatlığınız düşünülerek tasarlanan ayakkabı ile kombinleriniz çok daha şık olacak. 

796 TL olan ayakkabı Temu'da 874 TL.

GÖNDERİR Kadın Ayakkabı

AMAZON external

Glamis Cam Kurabiyelik

Glamis Cam Kurabiyelik

Piramit model bu kurabiyelik çok güzel duruyor. Cam olduğu için sağlıklı kurabiyelik 3 kat. Oldukça fazla kurabiye alan kurabiyelik çok şık bir modele sahip. Sunumlarınızı güzelleştirecek kurabiyeliği gören herkes bayılacak.

849 TL olan kurabiyeliğin Temu'da başka modeli 1.049 TL.

Glamis Cam Kurabiyelik

AMAZON external

Yopption Doğrama Tahtası

Yopption Doğrama Tahtası

Her eve lazım bu kesme tahtası sayesinde mutfakta hiçbir şey karışmıyor. Ürünlerin birbirine değmemesi için gerekli doğrama setinin içinde 4 farklı tahta var. Her birinin ayrı kullanım amacı olan tahtalar mutfaklara şart!

646 TL olan doğrama tahta seti Temu'da 956 TL.

Yopption Doğrama Tahtası

AMAZON external

Kış Evi Tealight Mumluk

Kış Evi Tealight Mumluk

Evinize güzel bir mumluk almak istiyorsanız buna bakabilirsiniz. 2'li set halinde gelen mumluğun biri ev, biri ağaç şeklinde. Çok güzel dekor olacak mumluklar evinizi güzelleştirecek.

179 TL olan mumluğun farklı modeli Temu'da 350 TL.

Kış Evi Tealight Mumluk

AMAZON external

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın