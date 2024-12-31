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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 31 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 31 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 12:00

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 31.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Woolicity Kadın Kazak

Woolicity Kadın Kazak

Balıkçı yaka kazak modellerinden biri olan kazağın iki rengi var. Yeşil rengiyle çok şık duran kazak kış için ideal. Kot üzerine yakışan kazakla güzel kombinler yapacaksınız. 

284 TL olan kazağın farklı modeli Temu'da 498 TL.

Kadın Kazak

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Mama Yoyo Baby&Kids Pijama Tulum

Mama Yoyo Baby&Kids Pijama Tulum

Uzay temasıyla çok tatlı duran tulum pijama olarak kullanılmaya uygun. 3-6 aylık bebekler için uygun tulum kısa kollu. Mavi renkli tulum %100 pamuklu. Bebeğinizi rahat ettirecek tulum bebekler için ideal.

139 TL olan tulum Temu'da 144 TL.

Mama Yoyo Baby&Kids Pijama Tulum

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GENIUS STORE Kadın Polar Yelek

GENIUS STORE Kadın Polar Yelek

Polar yelek çok şık. Hem rahat hem güzel yelek sayesinde kışın hiç üşümeyeceksiniz. Dış mekanda yaptığınız aktivitelere uygun yelek fermuarlı. 3 cebi olan yelek çok da kullanışlı.

329 TL olan yelek Temu'da 370 TL.

GENIUS STORE Kadın Polar Yelek

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Piarini Yumuşak Çorap

Piarini Yumuşak Çorap

Birçok rengi olan çorap terlikler kış için ideal. İçi yumuşak çorabın ABS tabanı var. Bu sayede kışın ayaklarınızı sıcak tutuyor. Kaymaz tabanlı çorabı kış boyu giyebileceksiniz.

168,24 TL olan çorabın benzeri Temu'da 168,57 TL.

Piarini Yumuşak Çorap

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Voarge Fırın Eldiveni

Voarge Fırın Eldiveni

Fırından bir şeyler çıkarırken bir eldivene ihtiyaç oluyor. Isıya dayanıklı fırın eldivenleri ile fırından yemekleri kolaylıkla çıkarabiliyorsunuz. Evde fırın eldiveniniz yoksa bu eldiveni alabilirsiniz.

Harika ürün, karda kışta bile kullanılır.

155 TL olan eldivenler Temu'da 196 TL.

Voarge Fırın Eldiveni

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U LOOK UGLY TODAY Kadın Kazak

U LOOK UGLY TODAY Kadın Kazak

Noel için bir kazak almak istiyorsanız aradığınız ürün bu olabilir. Farklı birçok modeli ve rengi olan kazak tam hediye almalık. Yumuşacık kazağı ister evde ister dışarıda giyebilirsiniz.

224 TL olan kazak Temu'da 604 TL.

U LOOK UGLY TODAY Kadın Kazak

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Orret Home Dolap İçi Elbise Askısı

Orret Home Dolap İçi Elbise Askısı

Dolabınızı düzenlemenize yardımcı olacak elbise askıları 30 tane geliyor. Pantolon, gömlek, ceket ya da etek asmak için kullanabileceğiniz askılar oldukça kaliteli. Tek renk oldukları için dolabınızın daha düzgün durmasını sağlıyor.

Tişört, gömlek, kazak için (bence) ideal askılar. Daha ağır olan mont benzeri giysiler için çok uygun değil. Ağırlık yüzünden deforme olma ihtimali yüksek. Benim kullanım amacıma uygun olduğu için beş yıldız veriyorum.

%11 indirime giren askılar 239 TL, Temu'da 255 TL.

Orret Home Dolap İçi Elbise Askısı

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Valletta Drongo Silikon Spatula Seti

Valletta Drongo Silikon Spatula Seti

Isıya dayanıklı silikon spatula seti her eve lazım. 6 parçadan oluşan spatula seti siyah renkli. Yanmaz yapışmaz özellikli bu spatulalar pastacılıkta özellikle kullanılıyor ama onun dışında da mutfakta çok işe yarıyorlar. 

Kaliteli silikonu gerçekten kaliteli ve bu fiyata cidden güzel fp değil daha üstü bir kalitede muadilleri mağazalarda 250civarında gördüm

169 TL olan spatulalar Temu'da 276 TL.

Valletta Drongo Silikon Spatula Seti

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Meyve Desenli Gıda Saklama Kabı

Meyve Desenli Gıda Saklama Kabı

Avokado şekilli saklama kabı oldukça dayanıklı. Pratik bu saklama kabında ister avokado isterseniz başka şeyleri saklayabilirsiniz. 

77 TL olan saklama kabı Temu'da 82 TL.

Meyve Desenli Gıda Saklama Kabı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

MaNMaNing Askılı Çanta

MaNMaNing Askılı Çanta

Bu mini çanta çok kullanışlı. Çok eşya taşımayı sevmiyorsanız o zaman bu çantaya ihtiyacınız var demektir. Omuzdan askılı çantanın birçok rengi var. Krem renkli bu çanta her kombine uyabiliyor.

242 TL olan çantanın benzeri Temu'da 441 TL.

MaNMaNing Askılı Çanta

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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