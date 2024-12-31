Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 31 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Balıkçı yaka kazak modellerinden biri olan kazağın iki rengi var. Yeşil rengiyle çok şık duran kazak kış için ideal. Kot üzerine yakışan kazakla güzel kombinler yapacaksınız.

284 TL olan kazağın farklı modeli Temu'da 498 TL.

Kadın Kazak

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