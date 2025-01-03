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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 13:44

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 03.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Busstier Kedi Köpek Tarağı

Busstier Kedi Köpek Tarağı

Kedi ve köpeğiniz için alabileceğiniz bu tarak çok kullanışlı. Otomatik temizlendiği için sizi hiç yormuyor. Hayvanınızın canını acıtmadan tarayacak tarağı alın deriz!

Butona bastığınızda biriken tüylerin çoğunu toparlıyor. Gayet kullanışlı bir fiyat performans ürünü. Tavsiye ediyorum.

Fırsat ürünü olan bu tarak 119 TL. Temu'da ise bu tarak 152 TL.

Busstier Kedi Köpek Tarağı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Oversize Spor Tişört

Oversize Spor Tişört

Oversize model tişörtün önünde baskısı var. Kısa kollu tişört yazın en sevilenlerinden. Beyaz renkli olduğu için her şeyle kombin yapabileceksiniz. Basic bu tişört dolabınızda yer almalı.

Beklendiği gibi. İhtiyacı karşıladı.

206 TL olan tişört Temu'da 264 TL.

Oversize Spor Tişört

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Luti Concept Oto Koruma Kılıfı

Luti Concept Oto Koruma Kılıfı

Evcil hayvanı olanlar için gerekli bu kılıfı hayvanınız olmasa da alabilirsiniz. Bagajı ya da koltukları temiz tutmayı sağlayacak kılıf ile arabanız tertemiz olacak. 

kumaş dokusu ve ayrıntıları güzel. Ürün kumaşının hangi tarafı kedi veya köpeğe hangi tarafı koltuğa gelecek bu tercih ama üreticinin bi tavsiyesi varsa yazılsa iyi olur.

219 TL olan kılıf Temu'da 248 TL.

Luti Concept Oto Koruma Kılıfı

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FASSME Ahşap Dikiş Kutusu Düzenleyici

FASSME Ahşap Dikiş Kutusu Düzenleyici

Ahşap dikiş kutusu, dikiş yapanlar için gerekli. Tüm dikiş malzemelerinizi bir araya toplayacak düzenleyici sayesinde eşyalarınız ortada kalmayacak. Dikiş kutusu ihtiyacı olanlar için bu ürün çok iyi. 

482 TL olan düzenleyici Temu'da 653 TL.

FASSME Ahşap Dikiş Kutusu Düzenleyici

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DeFacto Coool Triko Midi Etek

DeFacto Coool Triko Midi Etek

Dar kesim etek çok şık duruyor. Siyah renkli olduğu için her şeye uyuyor. Midi boy eteği her yerde giyebilirsiniz. Yırtmaçlı model eteği tişört ya da kazaklarla kombinlemek mümkün. 

Şık ve güzel.

356 TL olan midi etek Temu'da 500 TL.

DeFacto Coool Triko Midi Etek

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
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DeFacto Erkek Bebek Triko Takım

DeFacto Erkek Bebek Triko Takım

Triko takım bebeklere çok yakışıyor. 2'li gelen takım kazak ve alttan oluşuyor. Kahverengi takımla bebeğinizin çok rahat edeceği kesin. İnce triko olduğu için çocuğunuz terlemiyor.

Gayet güzel.

267 TL olan takım Temu'da 323 TL.

DeFacto Erkek Bebek Triko Takım

AMAZON external

Umllpet Isıtıcı

Umllpet Isıtıcı

Çay ya da kahve ısıtmak için kullanabileceğiniz ısıtıcı paslanmaz çelik. Mumluklu yapısıyla kolayca içeceğinizi sıcak tutabiliyor. Sıcaklığı sabit tutan ısıtıcı ile keyfiniz çok daha uzun sürüyor.

329 TL olan ısıtıcı Temu'da 355 TL.

Umllpet Isıtıcı

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Eawfgtuw Salyangoz Oyuncağı

Eawfgtuw Salyangoz Oyuncağı

Çocuğunuz için alabileceğiniz bu oyuncak çok eğlenceli. Sesli oyuncakları çocuklar çok seviyor. Çocuğunuz da bu oyuncağı çok sevecektir. Yeşil ve kahverengi 2 rengi olan oyuncak neşeli müzikler çalıyor ve yerde sürünüyor.

471 TL olan oyuncağın benzeri bir kaplumbağa oyuncağı Temu'da 518 TL.

Eawfgtuw Salyangoz Oyuncağı

AMAZON external

Fawn 3311 Welsoft Peluş Kadın Sabahlık

Fawn 3311 Welsoft Peluş Kadın Sabahlık

Peluş bu sabahlık sizi rahat ettirecek. Kapüşonu da olan sabahlık üzerindeki desenlerle çok şeker duruyor. Kadifemsi kumaşı ile hem rahat hem sıcak. Ön kısmında cep olduğu için eşyalarınız hep yanınızda oluyor.

599 TL olan sabahlık Temu'da 705 TL.

Fawn 3311 Welsoft Peluş Kadın Sabahlık

AMAZON external

jileijar Köpek Bornoz Havlu

jileijar Köpek Bornoz Havlu

Köpeklerinizi yıkadıktan sonra kullanabileceğiniz havlu sayesinde köpeğiniz hızlıca kuruyor. Süper emici yapısı ile bu bornoz havlu işleri kolaylaştırıyor. Üzerine tam olduğu için kullanması da kolay.

382 TL olan havlu Temu'da 629 TL.

jileijar Köpek Bornoz Havlu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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