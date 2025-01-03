Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

Kedi ve köpeğiniz için alabileceğiniz bu tarak çok kullanışlı. Otomatik temizlendiği için sizi hiç yormuyor. Hayvanınızın canını acıtmadan tarayacak tarağı alın deriz!

Butona bastığınızda biriken tüylerin çoğunu toparlıyor. Gayet kullanışlı bir fiyat performans ürünü. Tavsiye ediyorum.

Fırsat ürünü olan bu tarak 119 TL. Temu'da ise bu tarak 152 TL.

Busstier Kedi Köpek Tarağı

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