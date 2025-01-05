Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 10 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 10 kozmetik ürünü.
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Bu içerik 05.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Kiko Milano Dudak Parlatıcısı - 3D Hydra Lipgloss 17 Pearly Mauve
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2. Vichy Dercos Energisant Dökülme Karşıtı Bakım Şampuanı
3. Monoville Hint Yağı Soğuk Sıkım %100 Saf ve Doğal (Castor Oil)
4. La Roche-Posay Cicaplast Baume B5
5. Shark SpeedStyle 5-in-1 Air Saç Kurutma ve Şekillendirme Sistemi
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6. L'Oréal Paris Glotion All-in-one Doğal Işıltı Highlighter
7. Kiwi KEP-6833 Pro IPL/Lazer Epilasyon Cihazı
8. S'he Vec GLYC-ALRIGHT Gözenek Sıkılaştırıcı Leke Karşıtı Tonik
9. Bioderma Sensibio Foaming Gel
10. Estee Lauder Advanced Night Repair Cilt Bakım Seti
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