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Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

etiket Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
05.01.2025 - 21:01

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 10 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 10 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 05.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Kiko Milano Dudak Parlatıcısı - 3D Hydra Lipgloss 17 Pearly Mauve

1. Kiko Milano Dudak Parlatıcısı - 3D Hydra Lipgloss 17 Pearly Mauve

Dudaklarınıza ışıltılı bir dokunuş! 3D Hydra Lipgloss, nemlendirici formülüyle dudaklarınızı hem pürüzsüz hem parlak bir görünüme kavuşturur. Pearly Mauve tonu, doğal bir şıklık arayanlar için ideal.

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2. Vichy Dercos Energisant Dökülme Karşıtı Bakım Şampuanı

2. Vichy Dercos Energisant Dökülme Karşıtı Bakım Şampuanı

Daha güçlü ve sağlıklı saçlar! Vichy Dercos Energisant, saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olurken saç tellerini güçlendirir. Günlük kullanım için uygun olan formülüyle saçlarınıza hayat verir.

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3. Monoville Hint Yağı Soğuk Sıkım %100 Saf ve Doğal (Castor Oil)

3. Monoville Hint Yağı Soğuk Sıkım %100 Saf ve Doğal (Castor Oil)

Doğanın mucizesi saçlarınız ve cildiniz için! Soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen bu saf hint yağı, saç dökülmesini önler ve kirpiklerinizi güçlendirir. Cildinize yoğun nem sağlayarak doğal bir ışıltı kazandırır. Burada.

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4. La Roche-Posay Cicaplast Baume B5

4. La Roche-Posay Cicaplast Baume B5

Hassas ve tahriş olmuş ciltler için etkili çözüm! Cicaplast Baume B5, cildi onarıcı ve yatıştırıcı etkisiyle öne çıkar. Zengin dokusu sayesinde cildinizde rahatlama ve nemlilik hissi bırakır.

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5. Shark SpeedStyle 5-in-1 Air Saç Kurutma ve Şekillendirme Sistemi

5. Shark SpeedStyle 5-in-1 Air Saç Kurutma ve Şekillendirme Sistemi

Saç şekillendirmenin en pratik yolu! Shark SpeedStyle, beş farklı başlığıyla kurutmadan dalgaya, düzleştirmeden hacim vermeye kadar her ihtiyacınıza cevap verir. Seyahat çantasıyla her an yanınızda

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6. L'Oréal Paris Glotion All-in-one Doğal Işıltı Highlighter

6. L'Oréal Paris Glotion All-in-one Doğal Işıltı Highlighter

Cildinizde doğal ve ışıl ışıl bir görünüm! Glotion, likit yapısıyla cilde kolayca uygulanır ve doğal bir parlaklık sunar. 901 Fair Glow tonu, hafif ve sağlıklı bir ışıltı arayanlar için ideal.

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7. Kiwi KEP-6833 Pro IPL/Lazer Epilasyon Cihazı

7. Kiwi KEP-6833 Pro IPL/Lazer Epilasyon Cihazı

İstenmeyen tüyler için profesyonel çözüm! Kiwi KEP-6833, IPL teknolojisiyle tüylerin azalmasını sağlar ve cildinizi pürüzsüzleştirir. Kullanımı kolay yapısı sayesinde evde pratik bir deneyim sunar.

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8. S'he Vec GLYC-ALRIGHT Gözenek Sıkılaştırıcı Leke Karşıtı Tonik

8. S'he Vec GLYC-ALRIGHT Gözenek Sıkılaştırıcı Leke Karşıtı Tonik

Cilt tonunuzu dengelemek artık çok kolay! GLYC-ALRIGHT tonik, gözeneklerin görünümünü azaltırken cildi leke oluşumuna karşı korur. Tüm cilt tipleri için uygun formülüyle ferahlatıcı bir his bırakır.

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9. Bioderma Sensibio Foaming Gel

9. Bioderma Sensibio Foaming Gel

Hassas ciltlere nazik temizlik! Sensibio Foaming Gel, cildi tahriş etmeden temizler ve nemlendirir. 500 ml’lik büyük boyuyla uzun süreli kullanım sağlar.

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10. Estee Lauder Advanced Night Repair Cilt Bakım Seti

10. Estee Lauder Advanced Night Repair Cilt Bakım Seti

Cilt bakımında lüks deneyim! Bu set, gece serumu, göz kremi ve anti-aging kremiyle cildinizi yeniler ve besler. Seyahat boylarıyla her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz şıklıkta. Burada.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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