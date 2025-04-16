Uzaya Yanında Ne Götürdü? Katy Perry'nin 10 Dakikalık Uzay Yolculuğunun Maliyeti Belli Oldu
Katy Perry'nin 10 dakikalık uzay yolcuğunun maliyeti belli oldu. ''Uzaya seyahat eden Katy Perry yanında ne götürdü?'' sorusuna da yanıt geldi.
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Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin de dahil olduğu ve sadece kadınlardan oluşan mürettebat 'Blue Origin', geçtiğimiz gün roketiyle uzay yolculuğuna çıktı.
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Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry bu yolculukta yanında papatya götürdü.
Perry, uzaya seyahat eden ilk şarkıcı olarak tarihe geçti. 10 dakikalık uzay yolcuğunun maliyeti belli oldu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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