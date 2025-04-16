Uzaya Yanında Ne Götürdü? Katy Perry'nin 10 Dakikalık Uzay Yolculuğunun Maliyeti Belli Oldu

Perry'nin kızının adı 'Daisy', 'papatya' anlamına geliyor. Katy Perry, uzaya neden papatya getirdiğini ise 'Dayanıklılar, güçlüler, kuvvetliler, her yerdeler. Çiçekler benim için Tanrı'nın gülümsemesi ama aynı zamanda güzel dünyamızın ve buradaki çiçeklerin ve her yerde, etrafımızda ve hatta basit bir papatyada bile bulunan güzel büyünün hatırlatıcısı' dedi.