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Uzaya Yanında Ne Götürdü? Katy Perry'nin 10 Dakikalık Uzay Yolculuğunun Maliyeti Belli Oldu

Uzaya Yanında Ne Götürdü? Katy Perry'nin 10 Dakikalık Uzay Yolculuğunun Maliyeti Belli Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
16.04.2025 - 21:34

Katy Perry'nin 10 dakikalık uzay yolcuğunun maliyeti belli oldu. ''Uzaya seyahat eden Katy Perry yanında ne götürdü?'' sorusuna da yanıt geldi.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin de dahil olduğu ve sadece kadınlardan oluşan mürettebat 'Blue Origin', geçtiğimiz gün roketiyle uzay yolculuğuna çıktı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin de dahil olduğu ve sadece kadınlardan oluşan mürettebat 'Blue Origin', geçtiğimiz gün roketiyle uzay yolculuğuna çıktı.

Geçtiğimiz gün Texas eyaletindeki fırlatma sahasından kalkış yapan Uzay aracı, Dünya yüzeyinden yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe çıkarak kısa süreli yer çekimsiz ortam sağladı.

Yaklaşık 10 dakika süren uçuşun ardından kapsül, paraşütlerle yavaşlayarak güvenli bir şekilde Dünya'ya indi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry bu yolculukta yanında papatya götürdü.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry bu yolculukta yanında papatya götürdü.

Perry'nin kızının adı 'Daisy', 'papatya' anlamına geliyor. Katy Perry, uzaya neden papatya getirdiğini ise 'Dayanıklılar, güçlüler, kuvvetliler, her yerdeler. Çiçekler benim için Tanrı'nın gülümsemesi ama aynı zamanda güzel dünyamızın ve buradaki çiçeklerin ve her yerde, etrafımızda ve hatta basit bir papatyada bile bulunan güzel büyünün hatırlatıcısı' dedi.

Perry, uzaya seyahat eden ilk şarkıcı olarak tarihe geçti. 10 dakikalık uzay yolcuğunun maliyeti belli oldu.

Perry, uzaya seyahat eden ilk şarkıcı olarak tarihe geçti. 10 dakikalık uzay yolcuğunun maliyeti belli oldu.

TechCrunch'a göre, Blue Origin ile uzaya seyahat etmek isteyenlerin yaklaşık 150 bin dolar (Bugünkü kurla beş milyon yedi yüz on dokuz bin altı yüz altı Türk lirası) ödemesi gerekiyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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