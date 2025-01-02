Sen Drama Queen misin?
Sen Drama Queen misin?
Hayat bazen sakin bir nehir gibi akarken, bazen de bir film setine dönüşebilir. Peki, sen bu sahnede ne kadar yer alıyorsun? Ufak olayları büyütüp büyük duygusal tepkiler veren biri misin, yoksa daha mı sakinsin? Hadi bakalım, sahne ışıkları seni mi yoksa başkasını mı aydınlatıyor?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Arkadaşın yaptığınız planı son dakika iptal etti. Ne tepki verirsin?
4. Genelde abartılı tepkiler verir misin?
5. İzlediğin bir dizi ya da film seni ağlatır mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir tartışmada genelde nasıl davranırsın?
7. Kötü geçen bir günün ardından ne yaparsın?
8. Sosyal medyada çok beğendiğin fotoğrafın yeterince beğeni almadığında ne hissedersin?
9. İnsanları kolayca siler misin?
10. Son olarak arkadaşın yaptığın şakayı anlamadı. Ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen drama queen olmaktan çok uzaksın!
Sen gizli drama queensin!
Sen gerçek bir drama queensin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın