Arkadaş Ortamındaki Tek Yalnız Kişi Olmakla Başa Çıkma Yöntemleri
Arkadaş Ortamındaki Tek Yalnız Kişi Olmakla Başa Çıkma Yöntemleri
Tüm arkadaşların tek tek ciddi ilişkiye başlarken, evlenirken ya da çocuk sahibi olurken sen hala yalnız mısın? Daha da önemlisi, tüm bu anları onlarla birlikte paylaşan tek yalnız kişi sen misin? Eğer cevabın 'Evet' ise bu duruma zaman zaman kafayı takıyor olman çok normal. Ama aslında kendini şanslı hissetmen ve bu ortamlarda bile en çok keyif alan kişi olman için fazlasıyla nedenin var.
İşte onlardan bazıları! ✌️👇
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1. Tek yalnız kişinin sen olmadığını hatırla.
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2. Üçüncü teker kavramını yeniden yarat.
3. Neden yalnız olduğunu soranlar karşısında utanıp sıkılma.
4. Özel günlere başka etkinlikler bul.
5. Yalnızlığın tadını çıkarmaya bak.
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6. Kendine güven.
7. Ortak planları sen yap.
8. Yeni insanlarla tanışmak için fırsatlar yarat.
9. Arkadaşına neler hissettiğini söyle.
10. Kendinle baş başa kalmayı öğren.
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