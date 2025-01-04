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Arkadaş Ortamındaki Tek Yalnız Kişi Olmakla Başa Çıkma Yöntemleri

etiket Arkadaş Ortamındaki Tek Yalnız Kişi Olmakla Başa Çıkma Yöntemleri

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
04.01.2025 - 22:02

Tüm arkadaşların tek tek ciddi ilişkiye başlarken, evlenirken ya da çocuk sahibi olurken sen hala yalnız mısın? Daha da önemlisi, tüm bu anları onlarla birlikte paylaşan tek yalnız kişi sen misin? Eğer cevabın 'Evet' ise bu duruma zaman zaman kafayı takıyor olman çok normal. Ama aslında kendini şanslı hissetmen ve bu ortamlarda bile en çok keyif alan kişi olman için fazlasıyla nedenin var.

İşte onlardan bazıları! ✌️👇

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1. Tek yalnız kişinin sen olmadığını hatırla.

Çevrende sürekli çifte kumrular olduğu zaman yalnızlığın sadece sana özgü olduğunu düşünebilirsin. 'Benim sorunum ne' veya 'Ne eksiğim var' gibi soruların altında ezilmeden önce etrafına biraz daha bakmanı öneririz. Çünkü çiftlerde olduğu kadar senin gibi yalnız olanların da sayıca fazla olduğunu ancak böyle anlayabilirsin. Yani, sandığın gibi öyle yalnızlık sadece sana özgü falan değil. ✌️

2. Üçüncü teker kavramını yeniden yarat.

Üçüncü teker olmak kulağa hiç hoş gelmez. Ama durum hep öyle olmak zorunda değil. Sonuçta üçüncü teker olmak, her zaman o kadar da rahatsız edici bir şey değildir. Aksine, kimi zaman yapış yapış veya toksik bir ilişkide olmaktan çok daha iyidir. Haliyle, bu kavramı baştan yazmak ve çevrene bunun bir sorun olmadığını göstermek sadece senin elindedir. 😎

3. Neden yalnız olduğunu soranlar karşısında utanıp sıkılma.

Özellikle çiftlerle dolu bir ortamda neden yalnız olduğun sorulduğunda kendini rahatsız hissetmemek bazen elde olmayabilir. Gerçekte olansa çoğu ilişkinin yalnızlıktan çok daha zor olduğudur. Dolayısıyla bir sonraki sefer neden yalnız olduğun sorulduğunda, bunun dünyanın sonu olmadığını hatırlaman, aksine bazen sana çokça fayda sağladığını ifade etmen, gereksiz sesleri bastırman için yeterli olacaktır.

4. Özel günlere başka etkinlikler bul.

Yalnızlık gayet özgür, güçlü ve rahat bir tavır olsa da bazı günlerde sana kendini o kadar da iyi hissetirmeyebilir. Özellkle söz konusu Sevgililer Günü gibi özel günler olduğunda çift arkadaşlarından kaçınman senin için en iyisi olabilir. Çünkü doğum günü, yıldönümü, kutlama gibi aşk dolu günlerde, kendini normalde olduğundan daha yalnız ve mutsuz hissetmen çok olasıdır. Haliyle bazen, bu tür davetlere uyduracak bahaneleri hazırda bekletmek isteyebilirsin.

5. Yalnızlığın tadını çıkarmaya bak.

İster inan, ister inanma ama yalnızlık, ilişkisi olan birçok kişinin derinden arzuladığı şeylerden biridir. Çünkü yalnız olduğunda hesap vermen gereken tek kişi yine kendin olursun. Bu da sana hayatta yapmak istediklerinin peşinden koşmak için harika bir fırsat sunar. Bu fikri ne kadar çabuk özümser ve kendini kendi haline bırakırsan, çiftlerin olduğu ortamlarda da o kadar rahat ve öz güvenli hissedersin. 🤗

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6. Kendine güven.

Yalnızlık, herkesin bahsettiğinin aksine gayet olgunlaştırıcı ve iyileştirici bir tavırdır. Çünkü ikili ilişkilerde hep birisiyle orta yolu bulmaya çalışırken, tek başımıza kaldığımızda kendi istediklerimizi yaparız. Bu da bizi kendinden daha emin ve güçlü insanlara dönüştürür. Yani, yalnız kaldıkça kendi kimliğine olan güveninin arttığını her zaman akılda tutman gerekir. 💪

7. Ortak planları sen yap.

Çift arkadaşlarınla birlikte olduğunda planları hep onların yapmasına ihtiyacın yok. Bazen de yeni planı sen ortaya atmayı deneyebilirsin. Bu tavrın emin ol onlar için de gayet ilham verici ve yenilikçi olacaktır. Çünkü sen de biliyor olmalısın ki çoğu çiftin hayatı standart rutinlerle doludur. Onlara biraz liderlik ederek gözlerini açman, sana da kendini çok iyi hissettirecektir. 😎

8. Yeni insanlarla tanışmak için fırsatlar yarat.

Çift arkadaşlarınla dışarıya çıktığında sosyalleşmek için epey şansın olur. Özellikle diğer ikisi senden çok birbiriyle ilgileniyorsa, yan masalarla tanışman veya etrafındaki seçenekleri değerlendirmen hiç de zor değildir. Ve kim bilir, bu günlerden birinde oldukça kafa dengi insanla tanışma fırsatı edinebilirsin. 😉

9. Arkadaşına neler hissettiğini söyle.

Bazen yakın bir arkadaşın ilişkiye başladığında, sırf seni dışlamamak için yanında olmanı ister. Ve bunu gayet saf arkadaşlık hislerinden ötürü yapar. Eğer bu durumdan rahatsız oluyor, kendini onların yanında eksik veya yalnız hissediyorsan bunu ona anlatman gerekir. Aksi halde, neler hissettiğini hiçbir zaman anlamayabilir ve bu sürünceme seni uzun süre rahatsız edebilir. O yüzden, cesaretini topla ve ona ne düşündüğünü söyle tatlım! 😘

10. Kendinle baş başa kalmayı öğren.

Son olarak, eğer yalnızsan yalnızsındır. Sen de biliyor olmalısın ki zorlama ilişkiden daha kötüsü yoktur. Bu nedenle bazen kendinle baş başa kalmayı öğrenmen gerekir. Bu dönemi kendini tanımak, isteklerini anlamak ve içsel huzuru bulmak için bir fırsata dönüştürebilirsin. Fazlasıyla zihin açıcı olacak bu süreç bizce çok heyecanlı. Sen de yalnızlığı aynı heyecan ve mutlulukla kucaklamalı, birilerine bağlı olmadığın için kendini şanslı hissetmelisin. Emin ol, onun da zamanı gelecek! 😘🫂

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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