Arkadaş Ortamındaki Tek Yalnız Kişi Olmakla Başa Çıkma Yöntemleri

Üçüncü teker olmak kulağa hiç hoş gelmez. Ama durum hep öyle olmak zorunda değil. Sonuçta üçüncü teker olmak, her zaman o kadar da rahatsız edici bir şey değildir. Aksine, kimi zaman yapış yapış veya toksik bir ilişkide olmaktan çok daha iyidir. Haliyle, bu kavramı baştan yazmak ve çevrene bunun bir sorun olmadığını göstermek sadece senin elindedir. 😎