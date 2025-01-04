Ambivalanstaki İnsan ve Toplum: Güçlü Kalabilecek miyiz?
Ambivalanstaki İnsan ve Toplum: Güçlü Kalabilecek miyiz?
2020-2024 yılları arasında yaşadıklarımızın muhasebesini yaptığımızda bu zaman aralığının daha çok maddi ve manevi kayıplarla dolu olduğunu hatta bazılarımız için bu doluluğun taşmaya başladığını görürüz. Bu dört yıllık süreçte sevdiklerimizi aramızdan alan, iş ve sosyal hayatımız başta olmak üzere neredeyse her alanda olumsuz etki yaratan, uzadıkça uzayan ve bir türlü bitmek bilmeyen bir Covid-19 salgın süreci yaşandı.
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Sağlık ile alakalı olan bu Covid 19 salgını her ne kadar bitse de sonrasında psikolojk ve sosyal bir salgın olarak devamını sürdürmüştür.
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İşte bu yaşanan psikolojik bozukluğu ve dengesizliği İsviçreli Psikiyatr Eugen Bleuler (1857-1939) “Ambivalans (çifte değerlilik)” olarak tanımlayarak literatüre kazandırmıştır.
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