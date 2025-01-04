Hayri Cem ile Zihin Açıklığı 3: Bir Pul Koleksiyoncusunun Gözünden Dünya Kupası

Hatırlarsanız 90’lı yıllara kadar mobil telefon ve internet ülkemizde henüz kullanılmıyordu. İki binli yıllarda bu haberleşme aletleri yaygınlaşmaya başladı. Bu dönemden öncenin haberleşme araçları, kablolu telefon, telgraf ve mektuptu.

Telefon ve telgraf kısa haberleşmeler, mektup ise uzun sohbetler için kullanılırdı. Mektupların üzerine yapıştırılan pullar, yaşlı genç fark etmeksizin herkesin ilgisini çekerdi. Her çocuğun, her gencin bir pul defteri olurdu. Çocuklar, gençler birbiri ile pul değiştirirdi.

Ben ilkokul 3. sınıftayken babam bana da bir pul defteri aldı ve ben de pul toplamaya başladım.

- Pul koleksiyonculuğu ve futbolu birleştirme fikri nasıl ortaya çıktı?

Darüşşafaka Lisesi'ne başladığımda okulun Filateli Kulübüne üye oldum. Orada, pul toplamakla koleksiyonculuğun farkını öğrendim. Koleksiyonculuk da çok fazla dala ayrılıyor. Mesela ülke posta pulları bir uzmanlık, resmi pul ayrı bir uzmanlık, hayır cemiyetleri bağış pulları ayrı bir uzmanlık. Bunların yanı sıra bir de tematik alanı var.

Ben tematik alanda ilerlemeyi seçtim. Tematik alanda da sonsuz seçenekler var. İlgi alanınıza giren her konuda koleksiyon yapabilirsiniz. Liderler, çiçekler, mantarlar, trenler, böcekler, atlar, binalar, aklınıza ne gelirse o temada koleksiyon oluşturabilirsiniz.

Ben önce “spor” temasını seçmiştim. Ancak o da çok geniş bir alana yayılıyor. Her türlü spor pullarını toplamaya kalksanız ömrünüz yetmez. Alanımı daraltmak için futbol temasını seçtim. Daha sonra da Olimpiyat pulları ilgi alanıma girdi.

Tematik koleksiyonculuğa, postadan geçmiş zarflar ve PTT’nin çıkarttığı ilk gün zarfları da dahildir. Koleksiyon yapmak, sadece pulları, zarfları toplayıp, deftere yerleştirmek değildir. Bu materyaller ile bir şeyler anlatıyor olmanız lazım. Her koleksiyonun bir hikayesi vardır.

Ben iki konuda koleksiyon oluşturdum. Birinci koleksiyonumun teması Dünya Kupası Tarihi; ikinci koleksiyonumun teması ise Olimpiyat Tarihi’dir.