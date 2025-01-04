"İmralı Heyeti'nin Yeni Adresi Selahattin Demirtaş Olacak"

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla hızlanan ve yeni bir 'sürece' dönüşen gündemde İmralı Heyeti oluştu. Heyet önce Öcalan'la görüştü ardından mecliste temaslarda bulundu. Kamuoyunda Öcalan'ın ev hapsi tartışılırken Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Can Atalay gibi isimlerin hapislikleri tartışılmaya başlandı. Heyet sürece dair yorumdan kaçınırken, hassas davrandıklarını belirtti. Bugün gazeteci Hilal Köylü'den heyetle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

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