"İmralı Heyeti'nin Yeni Adresi Selahattin Demirtaş Olacak"
"İmralı Heyeti'nin Yeni Adresi Selahattin Demirtaş Olacak"
Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla hızlanan ve yeni bir 'sürece' dönüşen gündemde İmralı Heyeti oluştu. Heyet önce Öcalan'la görüştü ardından mecliste temaslarda bulundu. Kamuoyunda Öcalan'ın ev hapsi tartışılırken Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Can Atalay gibi isimlerin hapislikleri tartışılmaya başlandı. Heyet sürece dair yorumdan kaçınırken, hassas davrandıklarını belirtti. Bugün gazeteci Hilal Köylü'den heyetle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
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İmralı Heyeti, Öcalan'la görüştükten sonra mecliste de hızlı bir şekilde temaslarına başladı. Son olarak Bahçeli'yle de görüşen heyetten olumlu açıklamalar geldi.
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Öcalan görüşmesi sonrası heyetin meclis temasları sonrası Demirtaş'la da görüşeceği iddia edildi.
Gazeteci Hilal Köylü, Halk TV ekranında heyetin bir haftalık STK ve siyasi partiler ile görüşme trafiğini sürdüreceklerini ardından da Selahattin Demirtaş'la görüşeceklerini söyledi. Hatta Köylü, "Merak etmeyin Demirtaş atlanmayacak" dendiğini söyledi.
Köylü'nün açıklamalarına göre, 10 Ocak'ta DEM Parti'nin İmralı heyetinin Abdullah Öcalan ile yeniden görüşme yapması bekleniyor. Bu görüşmede Öcalan'a edinilen izlenimler aktarılacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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‘Bahçeli’nin açıklamlarıyla hızlanan süreç..’ Eh milliyetçi vatan haini de görmedik demeyeceğiz.