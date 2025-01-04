Nevzat Bahtiyar'ın Avukatı: "Narin 'Cinsellik' İçeren Bir Eylem Nedeniyle Öldürülmüştür!"

'Narin'in neden öldürüldüğü hususunda en önemli ip ucu otopsi sırasında vajen bölgesinden, iç çamaşırından ve diğer giysilerin üzerinden tespit edilen PSA'dır.

Bu olayın açık şekilde 'cinsellik' içeren bir eylem nedeniyle ya da eylemin üzerine gelmesiyle açıklanabilir. Sonuç ise tektir, Narin 'cinsellik' içeren bir eylem nedeniyle öldürülmüştür. Ya doğrudan sujesiydi ya da tanığı oldu. Başka bir ihtimal yok!'