Dertli Kediden Bitmeyen Barış Alper Aşkına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yeni yılın ilk Cumartesi günüyle karşınızdayız. Aramızda hala yılbaşı gecesinin yorgunluğunu atamadan hafta sonu eğlencesine devam edenler de var. Evde kalmayı tercih edenler içinse son 24 saatin viral tweetleriyle karşınızdayız! Her gün olduğu gibi bugün de etkileşimin tadını çıkaran kullanıcılar oldu. Bakalım kimler neler paylaşmış?

İyi eğlenceler 🚀