Dertli Kediden Bitmeyen Barış Alper Aşkına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Dertli Kediden Bitmeyen Barış Alper Aşkına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yeni yılın ilk Cumartesi günüyle karşınızdayız. Aramızda hala yılbaşı gecesinin yorgunluğunu atamadan hafta sonu eğlencesine devam edenler de var. Evde kalmayı tercih edenler içinse son 24 saatin viral tweetleriyle karşınızdayız! Her gün olduğu gibi bugün de etkileşimin tadını çıkaran kullanıcılar oldu. Bakalım kimler neler paylaşmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Hazırsanız başlayalım!
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Z kuşağı dili ve edebiyatı bilen anne 👇
Bizim yerimize de çek 👇
Sevdiği ürünü linklemeyen influencer gibi 😀
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Siz ayrıntı konusundaki ciddiyeti farkında değilsiniz herhalde??? Lütfen ayrıntı verelim 🙏🏻
Biz gerçekten izlemeye gelmişiz şu hayatı ya
Tatsız bir gerçekle, yarın görüşmek üzere 👋🏻
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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