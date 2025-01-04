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Dertli Kediden Bitmeyen Barış Alper Aşkına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dertli Kediden Bitmeyen Barış Alper Aşkına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.01.2025 - 20:21

Yeni yılın ilk Cumartesi günüyle karşınızdayız. Aramızda hala yılbaşı gecesinin yorgunluğunu atamadan hafta sonu eğlencesine devam edenler de var. Evde kalmayı tercih edenler içinse son 24 saatin viral tweetleriyle karşınızdayız! Her gün olduğu gibi bugün de etkileşimin tadını çıkaran kullanıcılar oldu. Bakalım kimler neler paylaşmış? 

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
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Z kuşağı dili ve edebiyatı bilen anne 👇

Z kuşağı dili ve edebiyatı bilen anne 👇
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Bizim yerimize de çek 👇

Bizim yerimize de çek 👇
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Lütfen okuyun… Bu Barış Alper fanlığı bi’ tık abartı oldu gibi 👇

Sevdiği ürünü linklemeyen influencer gibi 😀

Sevdiği ürünü linklemeyen influencer gibi 😀
twitter.com
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👇

👇
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Var böyle ansızın gelen dostluklar 👇

Siz ayrıntı konusundaki ciddiyeti farkında değilsiniz herhalde??? Lütfen ayrıntı verelim 🙏🏻

Siz ayrıntı konusundaki ciddiyeti farkında değilsiniz herhalde??? Lütfen ayrıntı verelim 🙏🏻
twitter.com

Biz gerçekten izlemeye gelmişiz şu hayatı ya

Biz gerçekten izlemeye gelmişiz şu hayatı ya
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Tatsız bir gerçekle, yarın görüşmek üzere 👋🏻

Tatsız bir gerçekle, yarın görüşmek üzere 👋🏻
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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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