Prof. Dr. Hakan Kara, Portekiz ve Türkiye'deki Kahve Fiyatlarındaki Değişimi Gösterdi

Son zamlardan Starbucks da etkilenmişti. Kahve fiyatlarına gelen zam birçok kişiyi isyan ettirmeyi başardı. En ucuz kahvenin bile yüz lira sınırında olması da tepki çekti. Prof Dr. Hakan Kara da Portekiz'le Türkiye'deki Starbucks fiyatlarını karşılaştırdı. Kara, Portekiz karşısındaki acı değişimi gösterdi.