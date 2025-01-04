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Prof. Dr. Hakan Kara, Portekiz ve Türkiye'deki Kahve Fiyatlarındaki Değişimi Gösterdi

Prof. Dr. Hakan Kara, Portekiz ve Türkiye'deki Kahve Fiyatlarındaki Değişimi Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.01.2025 - 20:30

Son zamlardan Starbucks da etkilenmişti. Kahve fiyatlarına gelen zam birçok kişiyi isyan ettirmeyi başardı. En ucuz kahvenin bile yüz lira sınırında olması da tepki çekti. Prof Dr. Hakan Kara da Portekiz'le Türkiye'deki Starbucks fiyatlarını karşılaştırdı. Kara, Portekiz karşısındaki acı değişimi gösterdi.

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Son zam dalgasıyla Starbucks'ta da fiyatlar hayli yükseldi. Değişen fiyatlar epey tepki çekmiş ve bu tepkiler sosyal medyaya yansımıştı.

Son zam dalgasıyla Starbucks'ta da fiyatlar hayli yükseldi. Değişen fiyatlar epey tepki çekmiş ve bu tepkiler sosyal medyaya yansımıştı.

Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye'deki yeni fiyatları Portekiz'deki fiyatlarla karşılaştırdı ve Türkiye ekonomisi için acı tabloyu gösterdi.

Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye'deki yeni fiyatları Portekiz'deki fiyatlarla karşılaştırdı ve Türkiye ekonomisi için acı tabloyu gösterdi.

Duayen iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Starbucks'taki kahve fiyatlarının iki yıllık değişimini paylaştı.

Duayen iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Starbucks'taki kahve fiyatlarının iki yıllık değişimini paylaştı.

Kara, 2023 yılı başında Türkiye’de bir sütlü kahvenin (café latte) fiyatının 1,3 dolar, Portekiz’de ise 3,6 dolar olduğunu hatırlatan Kara, 4 Ocak 2025 itibarıyla Portekiz’de bu fiyatın sabit kaldığını, Türkiye’de ise 4,1 dolara yükseldiğini vurguladı.

Kara, 2023 yılı başında Türkiye’de bir sütlü kahvenin (café latte) fiyatının 1,3 dolar, Portekiz’de ise 3,6 dolar olduğunu hatırlatan Kara, 4 Ocak 2025 itibarıyla Portekiz’de bu fiyatın sabit kaldığını, Türkiye’de ise 4,1 dolara yükseldiğini vurguladı.

Hakan Kara'nın paylaşımı:

Hakan Kara'nın paylaşımı:
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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