AKP Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'dan Asgari Ücrete Üniversiteli Cevap

AKP Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin az olduğunu kabul eden Cıngı, çalışanlara da öneriler de bulundu. Herkesin masa başında sunuculuk yapamayacağını söyleyen Cıngı, 'Herkes üniversiteye gitmemeli' dedi. Çözüm olarak da açıköğretimi öneren Murat Cahid Cıngı, meslek edinme tavsiyesinde bulundu. Cıngı'nın açıklamalarından öne çıkan detayları derledik.