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AKP Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'dan Asgari Ücrete Üniversiteli Cevap

AKP Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'dan Asgari Ücrete Üniversiteli Cevap

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.01.2025 - 17:42 Son Güncelleme: 04.01.2025 - 17:44

AKP Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin az olduğunu kabul eden Cıngı, çalışanlara da öneriler de bulundu. Herkesin masa başında sunuculuk yapamayacağını söyleyen Cıngı, 'Herkes üniversiteye gitmemeli' dedi. Çözüm olarak da açıköğretimi öneren Murat Cahid Cıngı, meslek edinme tavsiyesinde bulundu. Cıngı'nın açıklamalarından öne çıkan detayları derledik.

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Murat Cahid Cıngı, Kayseri'de bir yerel kanalda katıldığı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cıngı, TV1'den Yalçın Yoldaş'ın sorularını yanıtlayarak dikkat çekici sözler sarfetti.

Murat Cahid Cıngı, Kayseri'de bir yerel kanalda katıldığı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cıngı, TV1'den Yalçın Yoldaş'ın sorularını yanıtlayarak dikkat çekici sözler sarfetti.

"Asgari ücrette belki beklenenden düşük oldu." diyen Cıngı, 2025 enflasyon beklentisine de uygun olduğunu hatırlattı. Cıngı, 2025'in %30 ve altı hedefleri olduğunu söyledi.

"Asgari ücrette belki beklenenden düşük oldu." diyen Cıngı, 2025 enflasyon beklentisine de uygun olduğunu hatırlattı. Cıngı, 2025'in %30 ve altı hedefleri olduğunu söyledi.

Murat Cahid Cıngı, "Bir tarafta asgari ücrette çalışan bir kitle var. Bir tarafta da aslında daha yüksek maaş verecek üreticiler var." diyerek işverenlere görevler düştüğünü söyledi.

Murat Cahid Cıngı, "Bir tarafta asgari ücrette çalışan bir kitle var. Bir tarafta da aslında daha yüksek maaş verecek üreticiler var." diyerek işverenlere görevler düştüğünü söyledi.

En dikkat çekici açıklamasıysa üniversitelerle ilgilydi. Cıngı, "Herkes sunuculuk yapamaz, bürokraside yer bulamaz ya da okullarda idarecilik görevlerini üstlenemez. Bu tür sorumluluklar, özel yetenekler, deneyim ve beceriler gerektirir." diyerek "Biraz da beden çalışmalı" dedi.

En dikkat çekici açıklamasıysa üniversitelerle ilgilydi. Cıngı, "Herkes sunuculuk yapamaz, bürokraside yer bulamaz ya da okullarda idarecilik görevlerini üstlenemez. Bu tür sorumluluklar, özel yetenekler, deneyim ve beceriler gerektirir." diyerek "Biraz da beden çalışmalı" dedi.

Murat Cahid Cıngı, "Yani herkes üniversiteye gitmez kardeşim, böyle bir uygulama yok. Herkes üniversiteye nasıl gitsin? Açık öğretime kayıt olsun. Genel kültür almak istiyorsa." dedi.

Murat Cahid Cıngı, "Yani herkes üniversiteye gitmez kardeşim, böyle bir uygulama yok. Herkes üniversiteye nasıl gitsin? Açık öğretime kayıt olsun. Genel kültür almak istiyorsa." dedi.
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Cıngı, üniversitenin bir vizyon kazandırma merkezi olduğunu söyleyerek "meslek edinmek isteyen birisi öncelikle kendi mesleğini edinsin." dedi.

Cıngı, üniversitenin bir vizyon kazandırma merkezi olduğunu söyleyerek "meslek edinmek isteyen birisi öncelikle kendi mesleğini edinsin." dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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gveg

Şimdi bu şahısın haklı olduğu konu var,ama kötü üslup doğru sözün celladıdır. Ülkede çok fazla üniversite var eğitim kalitesi yerlerde, mesleki eğitim gerçek... Devamını Gör

Turgut Güler

Sen merak geğirme yeenim ümmet halinden memnun, bulduğuna şükür eder konu kapanır maaşını al keyfine bak niye durduk yere kireçleniyon

Osman Elmallı

insanların okuyup okumayacağına karışılmamalı