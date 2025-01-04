Röportajda "Her Şey Çok Güzel" Diyen Vatandaşa Bir Baba İsyan Etti: "Kızım Yırtık Ayakkabıyla Okula Gitti"

Sokak röportajları, toplumun genel eğilimlerini ve düşüncelerini gözler önüne serer. Bu röportajlar sayesinde, ekonomiden siyasete, güncel meselelerden sosyal konulara kadar geniş bir yelpazede halkın görüşlerini öğrenme fırsatı buluruz. Sokak röportajları, halkın sesini duyurmanın en etkili yollarından biridir. Fakat her konuda olduğu gibi sokak röportajlarında da birbirinden zıt görüşlerin çatışmasını izleyebiliyoruz. Sokak Kedisi isimli kanalın röportajına bir babanın isyanı damgasını vurdu.