Röportajda "Her Şey Çok Güzel" Diyen Vatandaşa Bir Baba İsyan Etti: "Kızım Yırtık Ayakkabıyla Okula Gitti"

Sokak röportajları, toplumun genel eğilimlerini ve düşüncelerini gözler önüne serer. Bu röportajlar sayesinde, ekonomiden siyasete, güncel meselelerden sosyal konulara kadar geniş bir yelpazede halkın görüşlerini öğrenme fırsatı buluruz. Sokak röportajları, halkın sesini duyurmanın en etkili yollarından biridir. Fakat her konuda olduğu gibi sokak röportajlarında da birbirinden zıt görüşlerin çatışmasını izleyebiliyoruz. Sokak Kedisi isimli kanalın röportajına bir babanın isyanı damgasını vurdu.
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Röportajda "Her şey çok güzel" diyen vatandaşa bir baba yaşadıklarını anlatarak isyan etti.
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Kızının okula yırtık ayakkabıyla gittiğini söyleyen baba, "Çocuklarım bana kırtasiye için bir liste yaptı onu bile alamıyorum!" dedi.
İşte o röportaj;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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