Kanal İstanbul Hakkında Konuşan Naci Görür Olası Marmara Depremi Hakkında Net Uyarılarda Bulundu

Deprem, Türkiye'nin kaçınılmaz bir gerçeği. Bu doğal afet, ülkemizin coğrafi konumu ve tektonik yapısı nedeniyle sık sık karşılaştığımız bir durum. Bu nedenle, depremlere karşı hazırlıklı olmak ve olası hasarı en aza indirebilmek için gerekli önlemleri almak büyük önem taşır. Depremlerle yaşamayı öğrenmek, ülkemizin gerçekliğini kabullenmek ve bu doğrultuda hareket etmek zorundayız. Prof. Dr. Naci Görür her ne kadar bu konuda sert uyarılarda bulunsa da ülkemiz bu konuda net bir adım atmış değil.