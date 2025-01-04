Kanal İstanbul Hakkında Konuşan Naci Görür Olası Marmara Depremi Hakkında Net Uyarılarda Bulundu

Deprem, Türkiye'nin kaçınılmaz bir gerçeği. Bu doğal afet, ülkemizin coğrafi konumu ve tektonik yapısı nedeniyle sık sık karşılaştığımız bir durum. Bu nedenle, depremlere karşı hazırlıklı olmak ve olası hasarı en aza indirebilmek için gerekli önlemleri almak büyük önem taşır. Depremlerle yaşamayı öğrenmek, ülkemizin gerçekliğini kabullenmek ve bu doğrultuda hareket etmek zorundayız. Prof. Dr. Naci Görür her ne kadar bu konuda sert uyarılarda bulunsa da ülkemiz bu konuda net bir adım atmış değil.
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Prof. Dr. Navi Görür yine olası Marmara Depremi hakkında uyarılarda bulundu.
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"Marmara Bölgesi çökerse bütün Türkiye diz üstü çöker." diyen Görür, tehlikenin çok büyük olduğunu söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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