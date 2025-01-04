onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kanal İstanbul Hakkında Konuşan Naci Görür Olası Marmara Depremi Hakkında Net Uyarılarda Bulundu

Kanal İstanbul Hakkında Konuşan Naci Görür Olası Marmara Depremi Hakkında Net Uyarılarda Bulundu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.01.2025 - 22:04 Son Güncelleme: 04.01.2025 - 22:05

İçerik Devam Ediyor

Deprem, Türkiye'nin kaçınılmaz bir gerçeği. Bu doğal afet, ülkemizin coğrafi konumu ve tektonik yapısı nedeniyle sık sık karşılaştığımız bir durum. Bu nedenle, depremlere karşı hazırlıklı olmak ve olası hasarı en aza indirebilmek için gerekli önlemleri almak büyük önem taşır. Depremlerle yaşamayı öğrenmek, ülkemizin gerçekliğini kabullenmek ve bu doğrultuda hareket etmek zorundayız. Prof. Dr. Naci Görür her ne kadar bu konuda sert uyarılarda bulunsa da ülkemiz bu konuda net bir adım atmış değil.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Prof. Dr. Navi Görür yine olası Marmara Depremi hakkında uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Navi Görür yine olası Marmara Depremi hakkında uyarılarda bulundu.

"Marmara Bölgesi çökerse bütün Türkiye diz üstü çöker." diyen Görür, tehlikenin çok büyük olduğunu söyledi.

"Marmara Bölgesi çökerse bütün Türkiye diz üstü çöker." diyen Görür, tehlikenin çok büyük olduğunu söyledi.

Buradan izleyebilirsiniz;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın