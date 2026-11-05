Erkeklere Özel Smart Casual Kombin Önerileri
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Erkek giyiminde şık görünmek için her zaman takım elbiseye, rahat olmak için de eşofmana sığınmak gerekmiyor. Smart casual tarz, şıklık ile rahatlığı aynı kombinde buluşturarak günlük hayatta zahmetsizce özenli görünmenin en iyi yollarından birini sunuyor. Doğru parçaları bir araya getirerek hem modern hem de stil sahibi bir görünüm yakalayabileceğin önerilerle geldik.
Hem rahat hem şık olman bu kombinle gayet de mümkün.
Lacivert blazerı beyaz tişörtle kullanabilirsin.
Polo yaka ortama giriş yapıyor.
Koyu renk jeane yer aç.
İnce triko ve kumaş pantolonu birleştirebilirsin.
Şehirli bir görünüme var mısın?
Hafta sonları için overshirt ve koyu jean ikilisini denemelisin.
Siyahın gücünden yararlan.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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