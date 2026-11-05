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Erkeklere Özel Smart Casual Kombin Önerileri

etiket Erkeklere Özel Smart Casual Kombin Önerileri

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
05.11.2026 - 11:13
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Erkek giyiminde şık görünmek için her zaman takım elbiseye, rahat olmak için de eşofmana sığınmak gerekmiyor. Smart casual tarz, şıklık ile rahatlığı aynı kombinde buluşturarak günlük hayatta zahmetsizce özenli görünmenin en iyi yollarından birini sunuyor. Doğru parçaları bir araya getirerek hem modern hem de stil sahibi bir görünüm yakalayabileceğin önerilerle geldik.

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Hem rahat hem şık olman bu kombinle gayet de mümkün.

Hem rahat hem şık olman bu kombinle gayet de mümkün.

Blazer deyince aklına hemen kravatlı, ciddi bakışlı yönetici geliyorsa o düşünceden hemen kurtul. Lacivert blazerın altına kaliteli, düz beyaz bir tişört giyerek çok daha modern bir görünüm elde etmen gayet mümkün. Koyu renk jean ve sade beyaz spor ayakkabı da kombinin dengeleyecek.

Lacivert blazerı beyaz tişörtle kullanabilirsin.

Lacivert blazerı beyaz tişörtle kullanabilirsin.

Gömlek giymek istemediğin ama tişörtle de fazla günlük görünmek istemediğin günlerde polo yaka sana mükemmel bir seçenek sunuyor. Lacivert, haki veya bordo bir polo yaka tişörtü bej ya da taş rengi chino pantolonla tamamlayabilirsin. Süet loafer veya sade deri spor ayakkabı seçerek kombinin havasını istediğin yere çekebilirsin.

Polo yaka ortama giriş yapıyor.

Polo yaka ortama giriş yapıyor.

Gömlek giymek istemediğin ama tişörtle de fazla günlük görünmek istemediğin günlerde polo yaka sana mükemmel bir seçenek sunuyor. Lacivert, haki veya bordo bir polo yaka tişörtü bej ya da taş rengi chino pantolonla tamamlayabilirsin. Süet loafer veya sade deri spor ayakkabı seçerek kombinin havasını istediğin yere çekebilirsin.

Koyu renk jeane yer aç.

Koyu renk jeane yer aç.

Jean giymek smart casual kurallarına aykırı değil, ama seçtiğin jean burada bütün durumu değiştiriyor. Koyu renk, düz kesimli ve yıpratmasız bir jean; beyaz veya açık mavi gömlekle oldukça şık duracaktır. Üzerine dokulu bir blazer ve ayağına loafer eklediğinde görünüm çok daha dikkat çekici bir hale gelir. Amaç burada jean ile farklı bir kombin elde etmek.

İnce triko ve kumaş pantolonu birleştirebilirsin.

İnce triko ve kumaş pantolonu birleştirebilirsin.

Gömlekten sıkıldıysan imdadına ince triko yetişiyor. Özellikle gri, lacivert, ekru veya kahverengi bir triko; düz kesimli kumaş pantolonla bir araya geldiğinde son derece temiz bir görünüm yaratıyor. Üzerine hafif bir ceket veya blazer da ekleyebilirsin. Özellikle sonbahar ve kış aylarında favorin olacak.

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Şehirli bir görünüme var mısın?

Şehirli bir görünüme var mısın?

Siyah ve gri ikilisi, fazla uğraşılmış görünmeden şık gösteriyor. Siyah ince triko, gri kumaş pantolon ve siyah veya koyu kahverengi loafer ile çok iyi görünebilirsin. İstersen üzerine lacivert veya antrasit bir ceket de ekleyebilirsin. Renk sayısı azaldıkça stilinin sesi biraz daha yükselecek.

Hafta sonları için overshirt ve koyu jean ikilisini denemelisin.

Hafta sonları için overshirt ve koyu jean ikilisini denemelisin.

Hafta sonu geldiğinde blazer giymek istemiyorsan overshirt çok iyi bir alternatif. Düz renk bir tişört, koyu jean ve kaliteli bir overshirt üçlüsünü sade deri spor ayakkabıyla tamamlayabilirsin. Burada önemli olan overshirtün çok bol ve tişörtün de çok spor olmaması, aksi halde smart casual çizgisi hızla günlük giyime kayabilir. Kahve buluşması, şehir gezisi ve arkadaşlarla akşam planı için gayet kullanışlı bir seçenek olduğunu söylememiz gerek.

Siyahın gücünden yararlan.

Siyahın gücünden yararlan.

Smart casual olmak için her zaman klasik ayakkabı giymek zorunda olmadığını unutma. Temiz, sade ve mümkünse deri görünümlü bir spor ayakkabıyı ince triko ve koyu renk pantolonla birleştirerek süper bir kombin oluşturabilirsin. Ancak belirtmemiz gerek, buradaki en kritik nokta spor ayakkabının gerçekten sade olması zira koşuya çıkacakmış gibi görünürsen bütün sistem çöker.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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