Erkeklere Özel Smart Casual Kombin Önerileri

Hafta sonu geldiğinde blazer giymek istemiyorsan overshirt çok iyi bir alternatif. Düz renk bir tişört, koyu jean ve kaliteli bir overshirt üçlüsünü sade deri spor ayakkabıyla tamamlayabilirsin. Burada önemli olan overshirtün çok bol ve tişörtün de çok spor olmaması, aksi halde smart casual çizgisi hızla günlük giyime kayabilir. Kahve buluşması, şehir gezisi ve arkadaşlarla akşam planı için gayet kullanışlı bir seçenek olduğunu söylememiz gerek.