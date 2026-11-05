1945'te Toprağı Kurtarmak İçin Getirilen Bitki Ekolojik Felakete Yol Açtı

Bitki ilk otuz yıl başkent Reykjavík yakınlarındaki yeşil alanlarda kaldı. Bezelyegillerden olan acı bakla, köklerindeki bakteriler sayesinde havadaki azotu toprağa bağlıyor. Bu yüzden en çorak topraklarda bile tutunuyor ve toprağı besliyor.

Acı bakla, Hekla Yanardağı yakınlarında patlamalarla yok olan huş ormanının bir kısmının yeniden canlandırılmasına da yardım etti. Ancak yıllar içinde pek çok kişi tohumları kendi başına kasabalara, vadilere ve adalara taşıdı.