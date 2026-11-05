1945'te Toprağı Kurtarmak İçin Getirilen Bitki Ekolojik Felakete Yol Açtı
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İzlanda'ya 1945'te erozyonla mücadele için Alaska'dan getirilen Alaska acı baklası, bugün ülkenin dört bir yanını mora boyuyor. Toprağı iyileştiren bitki, yerli bitki örtüsünün üzerine hızla yayılıyor.
İşte detaylar...
Bitki, 1945'te İzlanda Orman Servisi müdürünün bavulunda Alaska'dan geldi.
Tohumlar 1976'dan itibaren toplanıp erozyona uğrayan topraklara serpildi.
Doğu İzlanda'nın bazı bölgelerinde acı bakla 15 yılda 35 kat yayıldı.
Bazı kasabalar acı baklaya karşı çim biçme makineleriyle seferber oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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