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1945'te Toprağı Kurtarmak İçin Getirilen Bitki Ekolojik Felakete Yol Açtı

1945'te Toprağı Kurtarmak İçin Getirilen Bitki Ekolojik Felakete Yol Açtı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 11:14
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İzlanda'ya 1945'te erozyonla mücadele için Alaska'dan getirilen Alaska acı baklası, bugün ülkenin dört bir yanını mora boyuyor. Toprağı iyileştiren bitki, yerli bitki örtüsünün üzerine hızla yayılıyor.

İşte detaylar...

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Bitki, 1945'te İzlanda Orman Servisi müdürünün bavulunda Alaska'dan geldi.

Bitki, 1945'te İzlanda Orman Servisi müdürünün bavulunda Alaska'dan geldi.

İlk yerleşimciler 1.100 yıldan uzun süre önce adaya geldiğinde topraklarının üçte ikisi yeşillikle kaplıydı. Ağaçların kesilmesi ve aşırı otlatma yüzünden 20. yüzyılın ortasında bu örtünün yalnızca yüzde 25'i kalmıştı. Rüzgâr, toprağı tane tane denize taşıyordu.

İzlanda Orman Servisi, ülkeyi yeniden yeşillendirecek bitkiler bulması için müdürü Hákon Bjarnason'u üç aylığına Alaska'ya gönderdi. Bjarnason'un pasaportundaki dönüş damgası 3 Kasım 1945'i gösteriyordu.

Tohumlar 1976'dan itibaren toplanıp erozyona uğrayan topraklara serpildi.

Tohumlar 1976'dan itibaren toplanıp erozyona uğrayan topraklara serpildi.

Bitki ilk otuz yıl başkent Reykjavík yakınlarındaki yeşil alanlarda kaldı. Bezelyegillerden olan acı bakla, köklerindeki bakteriler sayesinde havadaki azotu toprağa bağlıyor. Bu yüzden en çorak topraklarda bile tutunuyor ve toprağı besliyor.

Acı bakla, Hekla Yanardağı yakınlarında patlamalarla yok olan huş ormanının bir kısmının yeniden canlandırılmasına da yardım etti. Ancak yıllar içinde pek çok kişi tohumları kendi başına kasabalara, vadilere ve adalara taşıdı.

Doğu İzlanda'nın bazı bölgelerinde acı bakla 15 yılda 35 kat yayıldı.

Doğu İzlanda'nın bazı bölgelerinde acı bakla 15 yılda 35 kat yayıldı.

Yayıldığı alanların çoğu zaten yerli bitkilerle kaplı topraklar. Acı bakla tarlalarında bitkiler o kadar sık büyüyor ki yere bakıldığında toprak görünmüyor.

Bitki bugün ülke yüzeyinin yüzde 0,4'ünü kaplıyor. İzlanda Doğa Tarihi Enstitüsü'nden botanikçi Pawel Wasowicz, istilacı türlerin doğasının katlanarak büyümek olduğunu söylüyor. Isınan iklimle birlikte acı baklanın şu an çok soğuk ve kuru olan iç kesimlerdeki yaylalara da yayılmasından endişe ediliyor.

Bazı kasabalar acı baklaya karşı çim biçme makineleriyle seferber oldu.

Bazı kasabalar acı baklaya karşı çim biçme makineleriyle seferber oldu.

Bitkiyi yok etmek üç ila beş yıl sürüyor. En etkili yöntem, tohum bağlamadan önce yaz başında biçmek. Doğu İzlanda'daki üç kasaba, mücadeleye katılmak isteyen herkese çim biçme makinesi ödünç verdi.

İzlandalılar ise ikiye bölünmüş durumda. Bitkiyi toprağı kurtaran bir araç olarak görenler var; yerli bitki örtüsünü ve manzarayı yok ettiği için ondan kurtulmak isteyenler de.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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