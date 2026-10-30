Süs Bitkisi Diye Ektikleri Ağaç, 50 Yıl Sonra Adayı İstila Etti
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Ağaç, üstü koyu yeşil, altı mor yaprakları yüzünden süs bitkisi olarak çok sevilmişti.
İstilanın gerçek boyutu, 1982-83'te adanın üzerinden geçen kasırgalarla ortaya çıktı.
Elle sökmek yetmeyince, 2000'de mikoniaya özgü bir mantar adaya getirildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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