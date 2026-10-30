article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Süs Bitkisi Diye Ektikleri Ağaç, 50 Yıl Sonra Adayı İstila Etti

Süs Bitkisi Diye Ektikleri Ağaç, 50 Yıl Sonra Adayı İstila Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 13:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tropikal Amerika kökenli mikonia ağacı, 1937'de Tahiti'deki bir botanik bahçesine süs bitkisi olarak getirildi. Onlarca yıl fark edilmeden yayılan ağaç, sonunda adanın büyük bölümünü kapladı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ağaç, üstü koyu yeşil, altı mor yaprakları yüzünden süs bitkisi olarak çok sevilmişti.

Ağaç, üstü koyu yeşil, altı mor yaprakları yüzünden süs bitkisi olarak çok sevilmişti.

Miconia calvescens, adanın güneydoğusundaki Papeari botanik bahçesine dikildi. Koyu renkli yaprakları ışığın neredeyse tamamını emdiği için altında kalan bitki örtüsünün yapısı değişiyor.

Tam boyuna ulaşan bir ağaç yılda 100 bine kadar tohum üretebiliyor. Tohumları en çok kuşlar taşıyor, ancak adalar arasında taşınan kamyonların lastikleri de önemli bir yayılma yolu olarak görülüyor. Bu yüzden yetkililer, araçların adadan ayrılmadan önce iyice yıkanmasını zorunlu tuttu.

İstilanın gerçek boyutu, 1982-83'te adanın üzerinden geçen kasırgalarla ortaya çıktı.

İstilanın gerçek boyutu, 1982-83'te adanın üzerinden geçen kasırgalarla ortaya çıktı.

Ağacın yayılması 1970'lere kadar dikkat çekmedi. Fırtınalar orman örtüsünü söküp atınca mikonianın ne kadar yer kapladığı görüldü. Açılan alanlara daha fazla ışık düşmesi de ağacın daha hızlı ve daha büyük gelişmesine yol açtı.

2000 yılı civarında yapılan bir araştırmada mikonianın adanın yüzde 70'inde bulunduğu ve 1.300 metre yüksekliğe kadar çıktığı belirlendi. Yakındaki Moorea adasında da 2 bin hektarlık bir alanda tespit edildi. O dönem Tahiti'de 'bir numaralı ulusal düşman' olarak anılıyordu.

Elle sökmek yetmeyince, 2000'de mikoniaya özgü bir mantar adaya getirildi.

Elle sökmek yetmeyince, 2000'de mikoniaya özgü bir mantar adaya getirildi.

Ulaşılması zor araziler ve istilanın genişliği yüzünden ağaçları elle sökmek sonuç vermedi; bitki, temizlenebildiğinden daha hızlı büyüyordu. Hawaii'de başarılı testlerden geçen ve laboratuvarda yalnızca mikoniayı hedef alıp almadığı denenen Colletotrichum gloeosporioides mantarı, 14 Nisan 2000'de Taravao Platosu'ndaki bir deneme alanına bırakıldı.

Bitki araştırmacısı Jean-Yves Meyer ise mantarın küçük bitkilerde etkili olsa da büyük ağaçlarda aynı sonucu vermeyebileceği uyarısında bulundu. Mikonianın küçük toplulukları Markiz Adaları, Yeni Kaledonya, Sri Lanka ve Avustralya'nın Queensland eyaletinde de görüldü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın