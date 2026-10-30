Süs Bitkisi Diye Ektikleri Ağaç, 50 Yıl Sonra Adayı İstila Etti

Ağacın yayılması 1970'lere kadar dikkat çekmedi. Fırtınalar orman örtüsünü söküp atınca mikonianın ne kadar yer kapladığı görüldü. Açılan alanlara daha fazla ışık düşmesi de ağacın daha hızlı ve daha büyük gelişmesine yol açtı.

2000 yılı civarında yapılan bir araştırmada mikonianın adanın yüzde 70'inde bulunduğu ve 1.300 metre yüksekliğe kadar çıktığı belirlendi. Yakındaki Moorea adasında da 2 bin hektarlık bir alanda tespit edildi. O dönem Tahiti'de 'bir numaralı ulusal düşman' olarak anılıyordu.