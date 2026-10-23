Bütün Ağaçları Kesilen Adada Kabus Yaşandı: Ada Halkı Yok Oluyordu
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Pasifik Okyanusu'ndaki Paskalya Adası'nda yaşayan Rapa Nui halkı, devasa Moai heykellerini taşımak ve tarım arazisi açmak için adadaki ormanların tamamını kesti. Erozyon ve gıda kaynaklarının tükenmesi, bir medeniyeti kıtlığa ve büyük bir felakete sürükledi. Deniz kanosu yapacak ahşap bile kalmayan yerliler, dış dünyadan kopuk adada geri dönüşü olmayan bir sürece girdi.
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Dev Moai heykellerini kıyıya taşımak ve yeni tarım alanları açmak, adadaki palmiye ormanlarının sonunu getirdi.
Ormanların yok olması toprağı denize sürükledi, tarımı çökertti ve ada halkını açlığa mahkum etti.
Gıda güvenliğinin çökmesi çatışmaları başlattı, heykeller devrildi ve inşa faaliyetleri sona erdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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