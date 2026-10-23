Bütün Ağaçları Kesilen Adada Kabus Yaşandı: Ada Halkı Yok Oluyordu

Asırlar boyunca dini ve kültürel amaçlarla yapılan, her biri onlarca ton ağırlığındaki Moai heykelleri taş ocaklarından kıyıya ahşap kütüklerden oluşan ray ve halat sistemleriyle taşındı. Nüfus arttıkça hem yeni tarım arazilerine hem de heykelleri dikmek için daha fazla ağaca ihtiyaç duyuldu.

Ağaçların kendini yenileyebileceğinden çok daha hızlı tüketilmesi, palmiye ormanlarının tamamen yok olmasına ve adanın zengin bitki örtüsünün kısa sürede ortadan kalkmasına yol açtı.