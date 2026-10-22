Ne Yol Derdi Var, Ne de Komşu: Denizin İçinde Kendi Dünyasını Kurmuş
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Artvin'in Arhavi ilçesinde bir grup genç, denizin içindeki yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki bir kayanın üstüne ahşap baraka yaptı. Kara yolu bağlantısı olmayan yapıya yalnızca tekneyle ulaşılıyor. Martıevi adı verilen baraka, tulum eşliğinde Karadeniz kültürünün yaşatıldığı bir buluşma noktasına dönüştü.
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Kaynak: İHA
Artvin'in Arhavi ilçesinde denizdeki yaklaşık 8 metrelik bir kayanın üstüne ahşap bir baraka yapıldı.
Gençler malzemeleri kayıklarla taşıyarak kayaya merdiven kurdu ve barakayı inşa etti.
Martıevi bugün tulum çalınan bir buluşma noktası ve Arhavi'nin dikkat çeken yerlerinden biri.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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