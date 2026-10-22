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Ne Yol Derdi Var, Ne de Komşu: Denizin İçinde Kendi Dünyasını Kurmuş

Ne Yol Derdi Var, Ne de Komşu: Denizin İçinde Kendi Dünyasını Kurmuş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 21:59
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Artvin'in Arhavi ilçesinde bir grup genç, denizin içindeki yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki bir kayanın üstüne ahşap baraka yaptı. Kara yolu bağlantısı olmayan yapıya yalnızca tekneyle ulaşılıyor. Martıevi adı verilen baraka, tulum eşliğinde Karadeniz kültürünün yaşatıldığı bir buluşma noktasına dönüştü.

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Kaynak: İHA

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Artvin'in Arhavi ilçesinde denizdeki yaklaşık 8 metrelik bir kayanın üstüne ahşap bir baraka yapıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde denizdeki yaklaşık 8 metrelik bir kayanın üstüne ahşap bir baraka yapıldı.

Baraka, Arhavi'ye bağlı Hacılar Mahallesi'nin Liman mevkiinde bulunuyor. Kara yolu bağlantısı olmayan yapıya yalnızca tekneyle ulaşılabiliyor. Kayanın kıyıya mesafesi yaklaşık 20 metre, limana uzaklığı ise 200 metre.

Gençler malzemeleri kayıklarla taşıyarak kayaya merdiven kurdu ve barakayı inşa etti.

Gençler malzemeleri kayıklarla taşıyarak kayaya merdiven kurdu ve barakayı inşa etti.

Baraka, gençlerin bir araya gelebileceği bir alan olarak yapıldı. Yapıyı inşa edenlerden Serkan Ergin, tüm malzemelerin tek tek kayıkla taşındığını ve kayaya çıkmak için merdiven kurulduğunu anlatıyor. Gençler barakaya 'Martıevi' adını verdi. Yapı, çevreyi rahatsız etmeden müzik yapabilmek için tasarlandı.

Martıevi bugün tulum çalınan bir buluşma noktası ve Arhavi'nin dikkat çeken yerlerinden biri.

Martıevi bugün tulum çalınan bir buluşma noktası ve Arhavi'nin dikkat çeken yerlerinden biri.

Serkan Ergin, bugün de kayıkla gidip geldiklerini, merdivenle çıkıp arkadaşlarıyla tulum çalıp manzarayı izlediklerini söylüyor. Ergin'e göre yapı zamanla hem buluşma noktalarından biri hem de Arhavi'nin dikkat çeken yerlerinden birine dönüştü.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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