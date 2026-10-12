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550 Yıllık Devasa Doğa Harikası Bir Anda Çöktü: Okyanusun Dibine Gömüldü

550 Yıllık Devasa Doğa Harikası Bir Anda Çöktü: Okyanusun Dibine Gömüldü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 11:15
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ABD'nin Hawaii eyaletinde yaklaşık 550 yıldır ayakta duran dev doğal kaya kemeri, Pasifik Okyanusu'na çöktü. Hawaii Volcanoes Ulusal Parkı'nın simgelerinden biri olan Hōlei Deniz Kemeri'nin tam olarak ne zaman yıkıldığı bilinmiyor. Park yönetimi, kemerin yok olduğunu sosyal medyadan doğruladı.

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Kaynak: 1, 2

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Yaklaşık 550 yıl önce lav akıntısıyla oluşan 27 metrelik kemer, Pasifik'e çöktü.

Yaklaşık 550 yıl önce lav akıntısıyla oluşan 27 metrelik kemer, Pasifik'e çöktü.

Hawaii Adası'nın güney kıyısında, Hawaii Volcanoes Ulusal Parkı'nda bulunan Hōlei Deniz Kemeri yaklaşık 27 metre yüksekliğe sahipti. Ulusal Park Servisi'ne (NPS) göre kemer, yaklaşık 550 yıl önce adanın volkanlarından birinden akıp gelen lavın kıyı kayalıklarına çarpması ve dalgaların kayayı oymasıyla ortaya çıktı.

Çöküşün tam zamanı belirlenemedi. Park ekibi, kemerin 23 Eylül'de hâlâ ayakta olduğunu, bu sırada parkın Nolo fırtınası nedeniyle geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Park yeniden açıldıktan sonra kemerin yok olduğu iddiaları sosyal medyada yayıldı; park yönetimi de Facebook ve Instagram paylaşımlarıyla durumu doğruladı.

Kemerin ömrünün sınırlı olduğu uzun süredir biliniyordu. 2018'deki depremler ve 2020'deki dalgalar yapıyı zayıflatmıştı.

Kemerin ömrünün sınırlı olduğu uzun süredir biliniyordu. 2018'deki depremler ve 2020'deki dalgalar yapıyı zayıflatmıştı.

Yapının yıkılması sürpriz değildi. NPS, 2018'deki Kīlauea patlaması ve zirve çöküşü sırasında yaşanan depremlerin kemerin yakınındaki kayalıklara zarar verdiğini belirtiyor. Ocak 2020'de yeni çatlaklar ve dengesizlik nedeniyle park, eski izleme alanını kapatıp birkaç ay sonra daha sağlam bir noktada yenisini açtı.

Aynı yıl Darby fırtınasının yüksek dalgaları kemerin alt kısmından bir kaya parçasını kopardı ve park, yapının her an tamamen çökebileceği uyarısında bulundu. NPS, kemerin ömrünü yumuşak kayaların sert kayalardan daha hızlı aşındığı 'diferansiyel erozyon' sürecinin belirlediğini söylüyor. Park yönetimi, Nolo fırtınasından kaynaklanan yüksek dalgaların çöküşe etkisi olup olmadığını açıklamadı.

Park yetkilileri, kıyının sürekli değiştiğini belirtip ziyaretçileri kapalı alanlardan uzak durmaya çağırıyor.

Park yetkilileri, kıyının sürekli değiştiğini belirtip ziyaretçileri kapalı alanlardan uzak durmaya çağırıyor.

NPS, kemerin sonunda denize çökeceğini ancak kayalığın yavaşça içeri doğru geri çekilmesiyle yerini başkalarının alacağını belirtiyor. Yönetim, kemerin bulunduğu kıyının sürekli değişen bir yapıya sahip olduğunu hatırlatıyor.

Sosyal medyada kemerin bulunduğu kapalı alana giren ziyaretçilerin fotoğrafları dolaşıyor. Park yetkilileri, tehlikeli kıyı kenarlarının uyarı vermeden çökebileceğini belirterek ziyaretçileri kapalı bölgelerden uzak durmaya ve hem kendilerini hem de kurtarma ekiplerini riske atmamaya çağırıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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