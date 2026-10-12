550 Yıllık Devasa Doğa Harikası Bir Anda Çöktü: Okyanusun Dibine Gömüldü
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ABD'nin Hawaii eyaletinde yaklaşık 550 yıldır ayakta duran dev doğal kaya kemeri, Pasifik Okyanusu'na çöktü. Hawaii Volcanoes Ulusal Parkı'nın simgelerinden biri olan Hōlei Deniz Kemeri'nin tam olarak ne zaman yıkıldığı bilinmiyor. Park yönetimi, kemerin yok olduğunu sosyal medyadan doğruladı.
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Yaklaşık 550 yıl önce lav akıntısıyla oluşan 27 metrelik kemer, Pasifik'e çöktü.
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Kemerin ömrünün sınırlı olduğu uzun süredir biliniyordu. 2018'deki depremler ve 2020'deki dalgalar yapıyı zayıflatmıştı.
Park yetkilileri, kıyının sürekli değiştiğini belirtip ziyaretçileri kapalı alanlardan uzak durmaya çağırıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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