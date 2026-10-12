550 Yıllık Devasa Doğa Harikası Bir Anda Çöktü: Okyanusun Dibine Gömüldü

Yapının yıkılması sürpriz değildi. NPS, 2018'deki Kīlauea patlaması ve zirve çöküşü sırasında yaşanan depremlerin kemerin yakınındaki kayalıklara zarar verdiğini belirtiyor. Ocak 2020'de yeni çatlaklar ve dengesizlik nedeniyle park, eski izleme alanını kapatıp birkaç ay sonra daha sağlam bir noktada yenisini açtı.

Aynı yıl Darby fırtınasının yüksek dalgaları kemerin alt kısmından bir kaya parçasını kopardı ve park, yapının her an tamamen çökebileceği uyarısında bulundu. NPS, kemerin ömrünü yumuşak kayaların sert kayalardan daha hızlı aşındığı 'diferansiyel erozyon' sürecinin belirlediğini söylüyor. Park yönetimi, Nolo fırtınasından kaynaklanan yüksek dalgaların çöküşe etkisi olup olmadığını açıklamadı.