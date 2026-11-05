Suyu İki Elmas Arasında Ezdiler: Laboratuvarda Beklenmedik Sonuç
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Su, Dünya'da tanıdığımız haliyle evrenin her yerinde aynı olmayabilir.
ABD'deki Nevada Üniversitesi Las Vegas (UNLV) araştırmacıları, suyu Neptün ve Uranüs'ün içindekine benzer bir basınca maruz bıraktı. Sonuç beklenenin tam tersi çıktı: Sıkıştırılan buzun atom yapısı düzenli hale gelmek yerine daha çarpık bir şekle büründü. Bu değişim daha önce simülasyonlarda öngörülmüştü ama laboratuvarda ilk kez gözlemlendi.
Minik bir su damlası iki elmas ucun arasına yerleştirildi
Beklenti: Sıkıştıkça düzene girmesi. Gerçek: Tam tersi
Neptün ve Uranüs'ün içinde neler oluyor?
20'den fazla buz türünden biri sınırlarını aştı
"Bu sorulara laboratuvarda cevap arayan ilk kişiler biziz"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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