Suyu İki Elmas Arasında Ezdiler: Laboratuvarda Beklenmedik Sonuç

Araştırmayı UNLV'deki Nevada Aşırı Koşullar Laboratuvarı'nın direktörü fizikçi Ashkan Salamat yönetti. Ekip, minik bir su damlasını iki elmas ucun arasına yerleştirdi. Elmas, bilinen en sert malzeme olduğu için bu tür deneylerde baskı aracı olarak kullanılıyor.

Basınç 222 gigapaskalın üzerine çıkarıldı. Bu, Dünya yüzeyinde hissettiğimiz atmosfer basıncının yaklaşık 2,2 milyon katı anlamına geliyor. Karşılaştırma için, bir otomobil lastiğinin içindeki basınç yalnızca 2 bar civarında.

Ardından suya X ışınları gönderildi. Işınların nasıl saçıldığına bakılarak atomların nasıl dizildiği en küçük ölçekte incelendi.