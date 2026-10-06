Daha Önce Hiç Görülmemiş Bir Gezegen Keşfedildi: Ölü Yıldızın Küllerinden Doğmuş

Güneş benzeri yıldızlar yakıtlarını tükettiğinde önce şişerek kırmızı deve dönüşüyor. Ardından dış katmanlarını uzaya savuruyor ve geride beyaz cüce denen yoğun, sıcak bir çekirdek bırakıyor. Dünya gibi gezegenler yıldızlarıyla aynı anda, aynı gaz ve toz bulutundan doğuyor. İkinci nesil gezegenler ise yıldızın ölümünden sonra, onun geride bıraktığı malzemeden oluşuyor.

Warwick Üniversitesi liderliğindeki ekip, HS 0209+0832 adlı beyaz cücenin etrafında böyle bir gezegen adayı buldu. Çalışmanın ilk yazarı olan doktora öğrencisi Jamie Williams, ikinci nesil gezegenlerin son derece nadir olduğunu ve bir beyaz cüce çevresinde rastlanmasının hiç beklenmediğini söylüyor. Bulgular 5 Ekim'de Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.

Ekibe göre böyle bir oluşum tek başına bir yıldızda pek mümkün değil. Yalnız bir yıldız ölürken maddesini her yöne eşit biçimde saçıyor ve bu madde uzayda dağılıp gidiyor. Araştırmacılar HS 0209+0832'nin büyük olasılıkla bir yoldaş yıldızı olduğunu düşünüyor. Bu yoldaşın çekimi, kaçan maddenin bir kısmını yeniden yörüngeye çekmiş ve gezegenin içinde doğacağı yeni bir diskin oluşmasını sağlamış olabilir.