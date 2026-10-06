Daha Önce Hiç Görülmemiş Bir Gezegen Keşfedildi: Ölü Yıldızın Küllerinden Doğmuş
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Gökbilimciler, ölmüş bir yıldızın etrafında bugüne kadar benzeri görülmemiş bir gezegen tespit etti. Jüpiter büyüklüğündeki bu dünya, yıldızıyla birlikte doğmamış. Yıldız ömrünün sonuna gelirken uzaya saçtığı maddeden yeniden oluşmuş görünüyor. Bilim insanlarının 'ikinci nesil gezegen' dediği bu tür bir oluşuma, bir beyaz cüce çevresinde ilk kez rastlanıyor. Üstelik keşif, Hubble Uzay Teleskobu'nun 27 yıl önce kaydettiği ve o günden beri açıklanamayan bir verinin de şifresini çözdü.
Kaynak: Phys.org
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Gezegen, ölen yıldızın uzaya saçtığı maddeden oluşmuş
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Hubble'ın 27 yıl önceki verilerindeki gizem niyobyumla çözüldü
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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