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Almanya'dan Sonra Bulgaristan da Harekete Geçti: Türk Turistlere Schengen Vizesi Randevusu Kolaylaşıyor

Almanya'dan Sonra Bulgaristan da Harekete Geçti: Türk Turistlere Schengen Vizesi Randevusu Kolaylaşıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.11.2026 - 11:14
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Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularını kolaylaştıracaklarını duyurdu. Londra'daki World Travel Market (WTM) 2026 fuarında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşen Dimitrov, konsolosluk personelinin artırılacağını ve randevu için yeni bir elektronik sistem kurulacağını açıkladı. Adım, Almanya'nın Türk iş insanları için vize süreçlerini hızlandırma çalışmasının hemen ardından geldi.

Kaynak: Mynet

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Londra'daki WTM fuarında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşen Dimitrov, vize erişiminin tatil tercihini belirlememesi gerektiğini söyledi.

Londra'daki WTM fuarında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşen Dimitrov, vize erişiminin tatil tercihini belirlememesi gerektiğini söyledi.

Dimitrov, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada vize sorunlarının turizm sektörünün uzun süredir gündeminde olduğunu belirtti ve Türkiye'yi Bulgaristan için önemli bir pazar olarak niteledi. Bakan, vizeye erişimin Türk turistlerin Bulgaristan yerine başka bir destinasyonu seçmesine yol açmaması gerektiğini vurguladı.

Dimitrov, atılacak adımları turizm sektörünün yıllardır karşılaştığı bir soruna yönelik gerçek bir reform olarak tanımladı. Düzenlemelere katkıları nedeniyle Başbakan Rumen Radev ile Dışişleri Bakanı Velislava Petrova'ya da teşekkür etti.

Bulgaristan'ın Türkiye'deki konsolosluklarında personel artırılacak, randevular yeni elektronik sistemle alınacak.

Bulgaristan'ın Türkiye'deki konsolosluklarında personel artırılacak, randevular yeni elektronik sistemle alınacak.

Bulgaristan, Türkiye'deki konsolosluklarında görev yapan personel sayısını artıracak. Böylece daha fazla başvurunun işleme alınması ve sonuçlanma sürelerinin kısalması hedefleniyor.

Randevu tarafında ise yeni bir elektronik sistem hazırlanıyor. Sistemin yakında test edileceği belirtildi, ancak devreye gireceği tarih ile vize ücretleri ya da şartlarında bir değişiklik olup olmayacağı açıklanmadı. Almanya'nın Türk iş insanlarına yönelik vize kolaylığının ardından gelen bu adım, tatilcilerin Schengen vizesi için yaşadığı randevu sıkıntısına doğrudan dokunuyor.

Ocak-Ağustos 2026'da Bulgaristan'a yaklaşık 746 bin Türk ziyaretçi girdi, 192 bini konaklama tesislerinde kaldı.

Ocak-Ağustos 2026'da Bulgaristan'a yaklaşık 746 bin Türk ziyaretçi girdi, 192 bini konaklama tesislerinde kaldı.

Bulgaristan'ın verilerine göre 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde konaklama tesislerinde yaklaşık 192 bin Türk turist ağırlandı. Aynı sekiz ayda Türk vatandaşlarının ülkeye yaptığı toplam ziyaret sayısı ise yaklaşık 746 bin oldu.

Aradaki fark, ziyaretlerin büyük bölümünün tesis konaklaması dışında gerçekleştiğine işaret ediyor. Dimitrov'un vize kolaylığına bu kadar önem vermesinin arkasında, Türkiye'nin Bulgaristan turizmi için büyük bir pazar olması yatıyor.

Görüşmede vize dışında ortak turizm rotaları, gastronomi projeleri ve turizm eğitimi iş birliği de masadaydı.

Görüşmede vize dışında ortak turizm rotaları, gastronomi projeleri ve turizm eğitimi iş birliği de masadaydı.

Dimitrov ile Ersoy ortak turizm rotalarını, tarihî ve kültürel mirasın tanıtımını ve gastronomi odaklı projeleri konuştu. Amaç, iki ülke arasındaki turist hareketliliğini artırmak.

Bulgaristan Turizm Bakanı ayrıca Türk üniversitelerini, turizm programları yürüten Bulgar yükseköğretim kurumlarının oluşturduğu birliğe katılmaya davet etti. Birliğin Balkanlar ve Avrupa'yı kapsayan uluslararası bir eğitim ağına dönüştürülmesi hedefleniyor. Yeni randevu sisteminin test edilmesinin ardından başvuru sürecinin nasıl işleyeceği netleşecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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