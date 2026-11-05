Almanya'dan Sonra Bulgaristan da Harekete Geçti: Türk Turistlere Schengen Vizesi Randevusu Kolaylaşıyor
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Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularını kolaylaştıracaklarını duyurdu. Londra'daki World Travel Market (WTM) 2026 fuarında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşen Dimitrov, konsolosluk personelinin artırılacağını ve randevu için yeni bir elektronik sistem kurulacağını açıkladı. Adım, Almanya'nın Türk iş insanları için vize süreçlerini hızlandırma çalışmasının hemen ardından geldi.
Kaynak: Mynet
Londra'daki WTM fuarında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşen Dimitrov, vize erişiminin tatil tercihini belirlememesi gerektiğini söyledi.
Bulgaristan'ın Türkiye'deki konsolosluklarında personel artırılacak, randevular yeni elektronik sistemle alınacak.
Ocak-Ağustos 2026'da Bulgaristan'a yaklaşık 746 bin Türk ziyaretçi girdi, 192 bini konaklama tesislerinde kaldı.
Görüşmede vize dışında ortak turizm rotaları, gastronomi projeleri ve turizm eğitimi iş birliği de masadaydı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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