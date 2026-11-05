Almanya'dan Sonra Bulgaristan da Harekete Geçti: Türk Turistlere Schengen Vizesi Randevusu Kolaylaşıyor

Dimitrov, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada vize sorunlarının turizm sektörünün uzun süredir gündeminde olduğunu belirtti ve Türkiye'yi Bulgaristan için önemli bir pazar olarak niteledi. Bakan, vizeye erişimin Türk turistlerin Bulgaristan yerine başka bir destinasyonu seçmesine yol açmaması gerektiğini vurguladı.

Dimitrov, atılacak adımları turizm sektörünün yıllardır karşılaştığı bir soruna yönelik gerçek bir reform olarak tanımladı. Düzenlemelere katkıları nedeniyle Başbakan Rumen Radev ile Dışişleri Bakanı Velislava Petrova'ya da teşekkür etti.