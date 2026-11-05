Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Duyurdu: Türk İş İnsanları İçin Vize Süreçleri Kolaylaştırılıyor
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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Federal Meclis'te (Bundestag) yaptığı konuşmada Türk iş insanlarının Almanya vizesini daha kolay alabilmesi için çalışma yürüttüklerini açıkladı. Wadephul, Türkiye'de vize başvurularını kabul edecek ve bazı konsolosluk hizmetlerini üstlenecek yeni bir ofisin de gündemde olduğunu belirtti. Bakan, Türkiye'nin vize bekleme süreleri en uzun ülkelerden biri olduğunu da kabul etti.
Wadephul Bundestag'da konuştu: Türk iş insanlarının vizesi için "tüm birimler görevlendirildi".
Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Wüst eylül ayında İstanbul'dan duyurmuştu: Hızlı vize uygulaması genişliyor.
Türkiye'de yeni bir ofis gündemde: Vize başvurularını alacak, bazı konsolosluk işlemlerini yürütecek.
İdari değişiklik tek başına yetmiyor: Wadephul Dışişleri'ne ve BfAA'ya daha fazla personel çağrısı yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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