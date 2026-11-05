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Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Duyurdu: Türk İş İnsanları İçin Vize Süreçleri Kolaylaştırılıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Duyurdu: Türk İş İnsanları İçin Vize Süreçleri Kolaylaştırılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.11.2026 - 07:31
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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Federal Meclis'te (Bundestag) yaptığı konuşmada Türk iş insanlarının Almanya vizesini daha kolay alabilmesi için çalışma yürüttüklerini açıkladı. Wadephul, Türkiye'de vize başvurularını kabul edecek ve bazı konsolosluk hizmetlerini üstlenecek yeni bir ofisin de gündemde olduğunu belirtti. Bakan, Türkiye'nin vize bekleme süreleri en uzun ülkelerden biri olduğunu da kabul etti.

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Wadephul Bundestag'da konuştu: Türk iş insanlarının vizesi için "tüm birimler görevlendirildi".

Wadephul Bundestag'da konuştu: Türk iş insanlarının vizesi için "tüm birimler görevlendirildi".

Wadephul, Federal Meclis'teki konuşmasında Türk iş insanlarının Almanya'ya seyahatini kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların hızla ilerlediğini söyledi. Bakan, bu iş için 'tüm birimlerin görevlendirildiğini' ifade etti.

Açıklama, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ün eylül ayında duyurduğu vize kolaylığının ardından geldi. Wadephul'un sözleri, Berlin'in bu adımı eyalet düzeyinde bir girişim olarak bırakmayıp federal düzeyde sahiplendiğini gösteriyor.

Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Wüst eylül ayında İstanbul'dan duyurmuştu: Hızlı vize uygulaması genişliyor.

Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Wüst eylül ayında İstanbul'dan duyurmuştu: Hızlı vize uygulaması genişliyor.

Hendrik Wüst, 28 Eylül'de başlayan üç günlük Türkiye ziyaretinin son gününde, İstanbul'daki NRW-Türkiye Ekonomi Konferansı'nda Türk iş insanlarına yönelik hızlı vize uygulamasının genişletileceğini açıklamıştı. Ağustos 2025'ten bu yana işleyen 'Business Fast Track' sistemi daha hızlı randevu, daha az evrak ve daha çabuk sonuç sunuyor. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın sitesine göre uygulama yaklaşık 400 şirketi kapsıyor. Genişleme ile Almanya'yla güçlü bağları olan DEİK üyesi şirketler de sisteme girecek. Aile bireyleri kapsam dışında kalıyor.

Wüst, X hesabından yaptığı paylaşımda 'Uzun ve zahmetli vize prosedürleri, yıllar boyunca şirketlerimizin iş birliğini yavaşlatmıştır' dedi. ZDF'ye konuşan Wüst, kolaylığı 'önemli bir adım' olarak niteleyip Wadephul'a bu yolu izlediği için teşekkür etti. Handelsblatt'a göre NRW ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yılda yaklaşık 12 milyar euro, eyalette ise yaklaşık 1300 Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Wüst'ün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi de Alman basınında olağandışı biçimde uzun, yani 50 dakika sürdüğü için dikkat çekmişti.

Türkiye'de yeni bir ofis gündemde: Vize başvurularını alacak, bazı konsolosluk işlemlerini yürütecek.

Türkiye'de yeni bir ofis gündemde: Vize başvurularını alacak, bazı konsolosluk işlemlerini yürütecek.

Wadephul, Türkiye'de vize başvurularını kabul edebilecek ve bazı konsolosluk hizmetlerini yürütebilecek bir ofisin değerlendirildiğini söyledi. Bakan ofisin açılacağını kesinleştirmedi, konuyu 'gündemde' olarak tanımladı. Başvurular şu an Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul ve İzmir başkonsolosluklarından yapılıyor.

Wadephul, Türkiye'nin vize bekleme süreleri uzun olan ülkeler arasında yer aldığını kabul etti. Aile ziyareti ve aile birleşimi için başvuranların bazı durumlarda bir yılı aşkın süre beklediği aktarıldı. Bakan, sorunu aşmak için dijitalleşme, bölgesel işlem merkezleri ve personelin esnek biçimde görevlendirilmesi gibi yöntemlere başvurduklarını söyledi.

İdari değişiklik tek başına yetmiyor: Wadephul Dışişleri'ne ve BfAA'ya daha fazla personel çağrısı yaptı.

İdari değişiklik tek başına yetmiyor: Wadephul Dışişleri'ne ve BfAA'ya daha fazla personel çağrısı yaptı.

Wadephul, vize süreçlerinin yalnızca idari düzenlemelerle hızlanmayacağını vurguladı. Bakan, Dışişleri Bakanlığı'nın ve vize ile göç işlerine bakan BfAA biriminin kadrosunun artırılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Eylül 2025'te Anka Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Alman makamlarının başvuru yığılmasını azaltmak için personel ve teknik altyapıyı güçlendirdiğini söylemişti. Turan, iş insanlarına yönelik yeni kolaylıkların da gündemde olduğunu belirtmişti. Yeni ofis ve ek kadro konusunda somut bir takvim açıklanmadı; adımların önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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