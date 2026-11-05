Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Duyurdu: Türk İş İnsanları İçin Vize Süreçleri Kolaylaştırılıyor

Hendrik Wüst, 28 Eylül'de başlayan üç günlük Türkiye ziyaretinin son gününde, İstanbul'daki NRW-Türkiye Ekonomi Konferansı'nda Türk iş insanlarına yönelik hızlı vize uygulamasının genişletileceğini açıklamıştı. Ağustos 2025'ten bu yana işleyen 'Business Fast Track' sistemi daha hızlı randevu, daha az evrak ve daha çabuk sonuç sunuyor. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın sitesine göre uygulama yaklaşık 400 şirketi kapsıyor. Genişleme ile Almanya'yla güçlü bağları olan DEİK üyesi şirketler de sisteme girecek. Aile bireyleri kapsam dışında kalıyor.

Wüst, X hesabından yaptığı paylaşımda 'Uzun ve zahmetli vize prosedürleri, yıllar boyunca şirketlerimizin iş birliğini yavaşlatmıştır' dedi. ZDF'ye konuşan Wüst, kolaylığı 'önemli bir adım' olarak niteleyip Wadephul'a bu yolu izlediği için teşekkür etti. Handelsblatt'a göre NRW ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yılda yaklaşık 12 milyar euro, eyalette ise yaklaşık 1300 Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Wüst'ün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi de Alman basınında olağandışı biçimde uzun, yani 50 dakika sürdüğü için dikkat çekmişti.