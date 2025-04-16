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İlk Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner’in Hayatı Dizi Oluyor!

İlk Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner’in Hayatı Dizi Oluyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
16.04.2025 - 21:45

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 1994 yılında ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanan sporcumuz Semih Saygıner’in hayat hikayesi dizi oluyor.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Dünya çapında “Mr. Magic” ve “The Turkish Prince” lakaplarıyla tanınan efsanevi bilardo oyuncusu...

Dünya çapında “Mr. Magic” ve “The Turkish Prince” lakaplarıyla tanınan efsanevi bilardo oyuncusu...

Semih Saygıner’in ilham verici yaşam öyküsü, 'Usta' adlı diziyle Netflix’te izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 

1994 yılında kazandığı ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğu ile adını tarihe yazdıran Saygıner’in hikâyesi, Sakarya’da başlayan yolculuktan Belçika ve Kore’ye uzanan etkileyici bir serüveni konu alacak.

Dizide Semih Saygıner’i kimin canlandıracağı şimdiden büyük merak uyandırdı.

Dizide Semih Saygıner’i kimin canlandıracağı şimdiden büyük merak uyandırdı.

Yönetmen koltuğunda Umur Turagay’ın oturduğu ve Haziran ayı sonunda sete çıkması planlanan 8 bölümlük dizinin yapımını Up Pictures üstleniyor. Başar Başaran ve Cem Chaban’ın yapımcılığını yürüttüğü projede gazeteci Çınar Oskay yaratıcı yapımcı olarak yer alırken, senaryo Başar Başaran imzası taşıyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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