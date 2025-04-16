İlk Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner’in Hayatı Dizi Oluyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 1994 yılında ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanan sporcumuz Semih Saygıner’in hayat hikayesi dizi oluyor.
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Dünya çapında “Mr. Magic” ve “The Turkish Prince” lakaplarıyla tanınan efsanevi bilardo oyuncusu...
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Dizide Semih Saygıner’i kimin canlandıracağı şimdiden büyük merak uyandırdı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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