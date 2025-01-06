onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
Tarih Bilgine Ne Kadar Güveniyorsun?

Tarih Bilgine Ne Kadar Güveniyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 14:01

Tarih, geçmişin aynası, geleceğin pusulasıdır. İnsanlık tarihine yön veren olayları, büyük liderleri, unutulmaz zaferleri ve trajedileri ne kadar iyi biliyorsun? Bu testte, tarih bilginle kendini sınayacak ve belki de bilmediğin yeni şeyler öğreneceksin. Hazırsan, zamanda bir yolculuğa çıkıyoruz! 

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Mustafa Kemal hangi okulda öğrencilik yapmamıştır?

1. Mustafa Kemal hangi okulda öğrencilik yapmamıştır?

2. Pasinler Savaşı'nda hangi Türk Devleti savaşmıştır?

2. Pasinler Savaşı'nda hangi Türk Devleti savaşmıştır?

3. Yüz Yıl Savaşları hangi iki büyük ülke arasında gerçekleşti?

3. Yüz Yıl Savaşları hangi iki büyük ülke arasında gerçekleşti?

4. Firavun denilince aklına hangi uygarlık geliyor?

4. Firavun denilince aklına hangi uygarlık geliyor?

5. Makedonya, Mısır, İran ve Mezopotamya'ya hakim olan ve ''Asya Kralı'' ünvanı alan imparator kimdir?

5. Makedonya, Mısır, İran ve Mezopotamya'ya hakim olan ve ''Asya Kralı'' ünvanı alan imparator kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Avrupa feodalizminde hiyeraşik düzen nasıldı?

6. Avrupa feodalizminde hiyeraşik düzen nasıldı?

7. Osmanlı Devleti, ilk dış borcunu hangi savaşta ve hangi devletten almıştır?

7. Osmanlı Devleti, ilk dış borcunu hangi savaşta ve hangi devletten almıştır?

8. Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olarak bilinen ve 1876 yılında ilan edilen belge hangisidir?

8. Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olarak bilinen ve 1876 yılında ilan edilen belge hangisidir?

9. II. Dünya Savaşı sırasında toplanan aşağıdaki konferanslardan hangisine Türkiye de katılmıştır?

9. II. Dünya Savaşı sırasında toplanan aşağıdaki konferanslardan hangisine Türkiye de katılmıştır?

10. Osmanlı İmparatorluğu kaç yıl boyunca hüküm sürmüştür?

10. Osmanlı İmparatorluğu kaç yıl boyunca hüküm sürmüştür?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Fransız Devrimi'nin başladığı yıl hangisidir?

11. Fransız Devrimi'nin başladığı yıl hangisidir?

12. Bilinen ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

12. Bilinen ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

13. Osmanlı'da en çok toprak kazanan padişah kimdir?

13. Osmanlı'da en çok toprak kazanan padişah kimdir?

14. Fetret Devri hangi padişahın ölümünden sonra başlamıştır?

14. Fetret Devri hangi padişahın ölümünden sonra başlamıştır?

15. Hangisi Sadabat Paktı anlaşmasını imzalayan ülkelerden biridir?

15. Hangisi Sadabat Paktı anlaşmasını imzalayan ülkelerden biridir?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın