Tarih Bilgine Ne Kadar Güveniyorsun?
Tarih Bilgine Ne Kadar Güveniyorsun?
Tarih, geçmişin aynası, geleceğin pusulasıdır. İnsanlık tarihine yön veren olayları, büyük liderleri, unutulmaz zaferleri ve trajedileri ne kadar iyi biliyorsun? Bu testte, tarih bilginle kendini sınayacak ve belki de bilmediğin yeni şeyler öğreneceksin. Hazırsan, zamanda bir yolculuğa çıkıyoruz!
Hadi teste!
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1. Mustafa Kemal hangi okulda öğrencilik yapmamıştır?
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2. Pasinler Savaşı'nda hangi Türk Devleti savaşmıştır?
3. Yüz Yıl Savaşları hangi iki büyük ülke arasında gerçekleşti?
4. Firavun denilince aklına hangi uygarlık geliyor?
5. Makedonya, Mısır, İran ve Mezopotamya'ya hakim olan ve ''Asya Kralı'' ünvanı alan imparator kimdir?
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6. Avrupa feodalizminde hiyeraşik düzen nasıldı?
7. Osmanlı Devleti, ilk dış borcunu hangi savaşta ve hangi devletten almıştır?
8. Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olarak bilinen ve 1876 yılında ilan edilen belge hangisidir?
9. II. Dünya Savaşı sırasında toplanan aşağıdaki konferanslardan hangisine Türkiye de katılmıştır?
10. Osmanlı İmparatorluğu kaç yıl boyunca hüküm sürmüştür?
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11. Fransız Devrimi'nin başladığı yıl hangisidir?
12. Bilinen ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
13. Osmanlı'da en çok toprak kazanan padişah kimdir?
14. Fetret Devri hangi padişahın ölümünden sonra başlamıştır?
15. Hangisi Sadabat Paktı anlaşmasını imzalayan ülkelerden biridir?
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