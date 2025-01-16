onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
AK Parti Grup Toplantısında Bir Kadının CHP İçin Söyledikleri Tepki Çekti: "İçki Kadehleriyle Kurulan Parti"

AK Parti Grup Toplantısında Bir Kadının CHP İçin Söyledikleri Tepki Çekti: "İçki Kadehleriyle Kurulan Parti"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.01.2025 - 23:24

İçerik Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı partisinin 8. Olağan Kongresi için ülkeyi geziyor bildiğiniz üzere. Kendisi partisi ile ilgili gelecek planlarından bahsederken, gezisinin Denizli durağında CHP ve Özgür Özel'e de göndermeler yapmıştı. 'Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu 100 yıllık partiyi milletin artık alay ettiği çocuk oyun çadırına çevirdiler' diyen Erdoğan aynı zamanda 'Özgür Bey'den ümitliydik' dedi. Erdoğan AKP grup toplantısında da CHP ile ilgili eleştirilerini dile getirdi. Bu sırada bir kadının araya girerek söyledikleri gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP hakkında eleştiride bulunduğu sırada bir kadın sözünü keserek "İçki kadehleriyle kurulan partiden hayır gelmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP hakkında eleştiride bulunduğu sırada bir kadın sözünü keserek "İçki kadehleriyle kurulan partiden hayır gelmez" dedi.

Erdoğan'ın bir karşılık vermediği o anlar tepki çekti.

Erdoğan'ın bir karşılık vermediği o anlar tepki çekti.

İşte o anlar;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
7
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın