AK Parti Grup Toplantısında Bir Kadının CHP İçin Söyledikleri Tepki Çekti: "İçki Kadehleriyle Kurulan Parti"

Cumhurbaşkanı partisinin 8. Olağan Kongresi için ülkeyi geziyor bildiğiniz üzere. Kendisi partisi ile ilgili gelecek planlarından bahsederken, gezisinin Denizli durağında CHP ve Özgür Özel'e de göndermeler yapmıştı. 'Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu 100 yıllık partiyi milletin artık alay ettiği çocuk oyun çadırına çevirdiler' diyen Erdoğan aynı zamanda 'Özgür Bey'den ümitliydik' dedi. Erdoğan AKP grup toplantısında da CHP ile ilgili eleştirilerini dile getirdi. Bu sırada bir kadının araya girerek söyledikleri gündem oldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP hakkında eleştiride bulunduğu sırada bir kadın sözünü keserek "İçki kadehleriyle kurulan partiden hayır gelmez" dedi.
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Erdoğan'ın bir karşılık vermediği o anlar tepki çekti.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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