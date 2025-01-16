AK Parti Grup Toplantısında Bir Kadının CHP İçin Söyledikleri Tepki Çekti: "İçki Kadehleriyle Kurulan Parti"

Cumhurbaşkanı partisinin 8. Olağan Kongresi için ülkeyi geziyor bildiğiniz üzere. Kendisi partisi ile ilgili gelecek planlarından bahsederken, gezisinin Denizli durağında CHP ve Özgür Özel'e de göndermeler yapmıştı. 'Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu 100 yıllık partiyi milletin artık alay ettiği çocuk oyun çadırına çevirdiler' diyen Erdoğan aynı zamanda 'Özgür Bey'den ümitliydik' dedi. Erdoğan AKP grup toplantısında da CHP ile ilgili eleştirilerini dile getirdi. Bu sırada bir kadının araya girerek söyledikleri gündem oldu.