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Hollywood'un Efsane Yönetmeni David Lynch Vefat Etti

Hollywood'un Efsane Yönetmeni David Lynch Vefat Etti

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
16.01.2025 - 21:36

Sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden biri olan David Lynch, amfizem ile mücadele ediyordu. Ünlü yönetmen 78 yaşında vefat etti. Sigara içmesi yasaklanan ve bir süredir evden çıkmayan ünlü yönetmen hayranlarını hüzne boğdu.

Kaynak: https://variety.com/2025/film/news/da...
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Fil Adam, Mavi Kadife, İkiz Tepeler, Kayıp Otoban, Mulholland Dr. gibi başyapıtların yaratıcısı David Lynch, 78 yaşında vefat etti.

Fil Adam, Mavi Kadife, İkiz Tepeler, Kayıp Otoban, Mulholland Dr. gibi başyapıtların yaratıcısı David Lynch, 78 yaşında vefat etti.

Geçtiğimiz yıl kendisine amfizem teşhisi konulan Lynch, Sight and Sound dergisine verdiği röportajda hayatı boyunca sigara içmesi nedeniyle amfizem hastalığına yakalandığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz yıl kendisine amfizem teşhisi konulan Lynch, Sight and Sound dergisine verdiği röportajda hayatı boyunca sigara içmesi nedeniyle amfizem hastalığına yakalandığını duyurmuştu.

Ailesi ölümünü bir Facebook paylaşımıyla duyurdu ve paylaşımda “Artık aramızda olmadığı için dünyada büyük bir boşluk var." diye yazdı. Ölüm nedeni henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Ailesi ölümünü bir Facebook paylaşımıyla duyurdu ve paylaşımda “Artık aramızda olmadığı için dünyada büyük bir boşluk var." diye yazdı. Ölüm nedeni henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Amfizem nedir?

Amfizem nedir?

“Amfizem, akciğerlerdeki hava keselerinin hasar görüp genişlediği ve bunun sonucunda nefes darlığı gibi solunum yetmezliğine neden olan bir hastalıktır. Amfizem sırasında solunum akışında bozulma yaşandığı için kandaki oksijen içeriği de azalır.”

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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