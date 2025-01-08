Sen Kaç Kişiyi Üzdün?
Sen Kaç Kişiyi Üzdün?
Hayatta bazen istemeden de olsa başkalarını kırabiliyoruz. Kimimiz düşünmeden söylediğimiz bir sözle, kimimiz yanlış bir hareketle farkında olmadan birinin kalbini incitmiş olabiliriz. Peki, sen bu konuda ne kadar dikkatlisin? Kırdığın kalpler sayıca çok mu, yoksa nadiren mi birilerini üzüyorsun?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Bir arkadaşınla tartıştınız. Nasıl tepki verirsin?
4. Birine istemeden yanlış bir şey söyledin. Ne yaparsın?
5. Yakın bir arkadaşın senden yardım istedi ama o gün başka planların vardı. Ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Seni çok üzen birinden intikam alır mısın?
7. Bir sorun çıktı ve sorumlusu sensin. Ne yaparsın?
8. Birine güvenini kaybettiğinde bunu nasıl ifade edersin?
9. Biriyle tartışırken nerede durman gerektiğini bilir misin?
10. Son olarak kendinde en sevmediğin huyun ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen kaç kişiyi üzdüğünü hatırlamıyorsun bile!
Sen 10dan fazla kişiyi üzmüşsündür!
Sen 1-2 kişiyi üzmüşsündür!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın