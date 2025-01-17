Bir Damat İnternette Gördüğü Düğün Videosunda Şampanya ile Yapılan Hareketi Denediğine Pişman Oldu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEK1I4...
Düğünler, gelin ve damadın hayatlarındaki en önemli ve özel günlerden biridir. Bu özel günün, hem kendileri hem de davetlileri için unutulmaz bir anı olmasını arzularlar. Her detayın mükemmel olmasını, hiçbir aksaklık yaşanmamasını isterler. Ayrıca, düğünlerinin diğerlerinden farklı ve özgün olması, kendi tarzlarını ve kişiliklerini yansıtması için de uğraşırlar. Fakat her zaman ortaya muazzam sonuçlar çıkmasa da, düğün yine unutulmaz olmayı başarabilir.
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Bir çift düğünlerinde sosyal medyada gördükleri bir hareketi denemek istedi.
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Fakat damat hızını tam olarak ayarlayamayınca ortaya beklenmedik bir sonuç çıktı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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