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Almanya'da Dünyaevine Giren Bir Türk Alman Düğünlerinde Kendisine Farklı Gelen Detayları Paylaştı

Almanya'da Dünyaevine Giren Bir Türk Alman Düğünlerinde Kendisine Farklı Gelen Detayları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.01.2025 - 16:26

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Düğünler, bir çiftin hayatındaki en özel anlarından biridir. Her detayın mükemmel olmasını arzularlar. Ancak, bu büyülü gün zaman zaman beklenmedik bir kaosa dönüşebilir. Bu özel günü unutulmaz kılmak adına her detayın üzerinde titizlikle durulur. Ancak her ne kadar planlanmış olsa da, bazen en küçük ayrıntılar bile büyük bir kaosa yol açabilir. Özellikle kültürel öğeleri tek tek uygulamaya çalışmak ve tüm konukları mutlu etmeye çabalamak herkes için büyük bir strese dönüşebiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEChoJ...
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Almanya'da dünyaevine giren 'elifreimann' isimli sosyal medya kullanıcısı Almanya'daki düğünlerde kendisine farklı gelen detayları paylaştı.

Almanya'da dünyaevine giren 'elifreimann' isimli sosyal medya kullanıcısı Almanya'daki düğünlerde kendisine farklı gelen detayları paylaştı.

Tamamen kendilerinin organize ettiği düğünün sadeliği beğeni topladı.

Tamamen kendilerinin organize ettiği düğünün sadeliği beğeni topladı.

İşte o düğün;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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