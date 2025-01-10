"90 Gün Nişanlı" Programı ile Bir Dönem Fenomen Olan Anna ve Mürsel'den Amerika'da Türk Kahvaltısı Videosu

'90 Gün Nişanlı' programını hatırlarsınız. Özellike de Mürsel'i. Amerikalı bir arıcı olan Anna ile bir Facebook grubunda tanışan Mürsel, Anna için kilometrelerce yol gitmiş, '90 Gün Nişanlı' programına damgasını vurmuştu. Gerek Mürsel'in gelgitleri, gerek Anna'nın çocukları gerekse Mürsel'in ailesi derken program renkli anlara sahne olmuştu. Fakat mutlu son geldi ve Anna ile Mürsel evlendi. Hatta ikilinin Gökhan isimli bir de çocukları oldu.