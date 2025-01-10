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"90 Gün Nişanlı" Programı ile Bir Dönem Fenomen Olan Anna ve Mürsel'den Amerika'da Türk Kahvaltısı Videosu

"90 Gün Nişanlı" Programı ile Bir Dönem Fenomen Olan Anna ve Mürsel'den Amerika'da Türk Kahvaltısı Videosu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.01.2025 - 16:57

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'90 Gün Nişanlı' programını hatırlarsınız. Özellike de Mürsel'i. Amerikalı bir arıcı olan Anna ile bir Facebook grubunda tanışan Mürsel, Anna için kilometrelerce yol gitmiş, '90 Gün Nişanlı' programına damgasını vurmuştu. Gerek Mürsel'in gelgitleri, gerek Anna'nın çocukları gerekse Mürsel'in ailesi derken program renkli anlara sahne olmuştu. Fakat mutlu son geldi ve Anna ile Mürsel evlendi. Hatta ikilinin Gökhan isimli bir de çocukları oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEc--J...
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Anna, eşi Mürsel için hazırladığı tahinli pekmezli Türk kahvaltısını paylaştı.

Anna, eşi Mürsel için hazırladığı tahinli pekmezli Türk kahvaltısını paylaştı.

Hep birlikte keyifli bir kahvaltı yapan ailenin o anları, özellikle programı hatırlayanların beğenisini topladı.

Hep birlikte keyifli bir kahvaltı yapan ailenin o anları, özellikle programı hatırlayanların beğenisini topladı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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