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Biraz Ürkütücü Değil mi? Rus Bir Arkadaş Grubunun Düzenlediği Bir Acayip "Türk Dizi Karakterleri" Etkinliği

Biraz Ürkütücü Değil mi? Rus Bir Arkadaş Grubunun Düzenlediği Bir Acayip "Türk Dizi Karakterleri" Etkinliği

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.01.2025 - 18:09

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Türk dizileri pek çok ülkeye satılıyor bildiğiniz üzere. Hatta pek çok dizi, zaten yurt dışına satılmak için çekiliyor. Bu sebeple bazı Türk oyuncular da birçok farklı ülkede büyük bir popülerlik kazanıyor. Bu popülerlik, Türk dizilerinin yurt dışına satışını beraberinde getiriyor ve kaçınılmaz bir döngü oluşturuyor. Sadece Türk dizilerine ve oyuncularına duyulan hayranlık sebebiyle ülkemizi ziyaret eden yabancılar bile var.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEsZCv...
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Bir grup Rus arkadaş "Türk dizileri" temalı bir buluşma düzenledi.

Bir grup Rus arkadaş "Türk dizileri" temalı bir buluşma düzenledi.

Burak Özçivit'ten Diren Polatoğulları'na kadar popüler oyuncuları canlandırdıkları o etkinlik hem eğlenceli hem de biraz ürkütücü bulundu.

Burak Özçivit'ten Diren Polatoğulları'na kadar popüler oyuncuları canlandırdıkları o etkinlik hem eğlenceli hem de biraz ürkütücü bulundu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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