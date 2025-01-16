Biraz Ürkütücü Değil mi? Rus Bir Arkadaş Grubunun Düzenlediği Bir Acayip "Türk Dizi Karakterleri" Etkinliği

Türk dizileri pek çok ülkeye satılıyor bildiğiniz üzere. Hatta pek çok dizi, zaten yurt dışına satılmak için çekiliyor. Bu sebeple bazı Türk oyuncular da birçok farklı ülkede büyük bir popülerlik kazanıyor. Bu popülerlik, Türk dizilerinin yurt dışına satışını beraberinde getiriyor ve kaçınılmaz bir döngü oluşturuyor. Sadece Türk dizilerine ve oyuncularına duyulan hayranlık sebebiyle ülkemizi ziyaret eden yabancılar bile var.