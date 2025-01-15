Azerbaycanlı Bir İçerik Üreticisi Türkiye'de Kendi Dilinde Sipariş Vererek Ne Kadar Anlaşılacağını Denedi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DEp019Tod0r/
Azerbaycan, Türkiye'nin kardeş ülkesi olarak kabul edilir. Bu iki ülke arasındaki bağları güçlendiren etkenlerden biri, dillerinin birbirine olan benzerliği. Türkçe ve Azerice arasındaki dil benzerliği, iki ülke arasındaki kültürel ve tarihi bağları daha da pekiştirir. Azerbaycan'da Türk dizileri, şarkıları ve filmleri oldukça meşhur ve yaygın. Bu sayede onlar bizim dilimizi çok rahat anlasa da biz bazen Azerbaycan Türkçesi'ni anlamakta zorlanabiliyoruz.
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'iamresho' isimli içerik üreticisi Türkiye'de tamamen kendi dilinde sipariş vererek ne kadar anlaşabileceklerini görmek istedi.
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Siparişi alan kişi ilk başta biraz zorlansa da iletişim kusursuz bir şekilde sağlandı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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