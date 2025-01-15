Azerbaycanlı Bir İçerik Üreticisi Türkiye'de Kendi Dilinde Sipariş Vererek Ne Kadar Anlaşılacağını Denedi

Azerbaycan, Türkiye'nin kardeş ülkesi olarak kabul edilir. Bu iki ülke arasındaki bağları güçlendiren etkenlerden biri, dillerinin birbirine olan benzerliği. Türkçe ve Azerice arasındaki dil benzerliği, iki ülke arasındaki kültürel ve tarihi bağları daha da pekiştirir. Azerbaycan'da Türk dizileri, şarkıları ve filmleri oldukça meşhur ve yaygın. Bu sayede onlar bizim dilimizi çok rahat anlasa da biz bazen Azerbaycan Türkçesi'ni anlamakta zorlanabiliyoruz.