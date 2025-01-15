onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Azerbaycanlı Bir İçerik Üreticisi Türkiye'de Kendi Dilinde Sipariş Vererek Ne Kadar Anlaşılacağını Denedi

Azerbaycanlı Bir İçerik Üreticisi Türkiye'de Kendi Dilinde Sipariş Vererek Ne Kadar Anlaşılacağını Denedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.01.2025 - 19:16

İçerik Devam Ediyor

Azerbaycan, Türkiye'nin kardeş ülkesi olarak kabul edilir. Bu iki ülke arasındaki bağları güçlendiren etkenlerden biri, dillerinin birbirine olan benzerliği. Türkçe ve Azerice arasındaki dil benzerliği, iki ülke arasındaki kültürel ve tarihi bağları daha da pekiştirir. Azerbaycan'da Türk dizileri, şarkıları ve filmleri oldukça meşhur ve yaygın. Bu sayede onlar bizim dilimizi çok rahat anlasa da biz bazen Azerbaycan Türkçesi'ni anlamakta zorlanabiliyoruz.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DEp019Tod0r/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

'iamresho' isimli içerik üreticisi Türkiye'de tamamen kendi dilinde sipariş vererek ne kadar anlaşabileceklerini görmek istedi.

'iamresho' isimli içerik üreticisi Türkiye'de tamamen kendi dilinde sipariş vererek ne kadar anlaşabileceklerini görmek istedi.

Siparişi alan kişi ilk başta biraz zorlansa da iletişim kusursuz bir şekilde sağlandı.

Siparişi alan kişi ilk başta biraz zorlansa da iletişim kusursuz bir şekilde sağlandı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın