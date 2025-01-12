Türkiye'de Bisikletle Gezen Rus Turist Tünel Girişine Yazılan Yazıyı Görünce Mutluluğunu Paylaştı

Bisiklet, sağlık ve çevre dostu bir ulaşım biçimi olmasına rağmen, dünya genelinde hala yeterince güvenceye sahip değil. Bu durum, bisikletin yalnızca bir ulaşım aracı olmasının ötesinde, aynı zamanda bir yaşam tarzı ve çevreci bir yaklaşım olduğunu düşünürsek daha da önem kazanıyor. Ancak, ne yazık ki, bisiklet kullanıcıları için güvenli bir ortam sağlamak konusunda dünya genelinde birçok yer hala eksiklikler gösteriyor. Bu durum, bisiklet kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak için atılan adımların önündeki en büyük engellerden biri olarak karşımıza çıkıyor.