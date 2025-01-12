Türkiye'de Bisikletle Gezen Rus Turist Tünel Girişine Yazılan Yazıyı Görünce Mutluluğunu Paylaştı

Bisiklet, sağlık ve çevre dostu bir ulaşım biçimi olmasına rağmen, dünya genelinde hala yeterince güvenceye sahip değil. Bu durum, bisikletin yalnızca bir ulaşım aracı olmasının ötesinde, aynı zamanda bir yaşam tarzı ve çevreci bir yaklaşım olduğunu düşünürsek daha da önem kazanıyor. Ancak, ne yazık ki, bisiklet kullanıcıları için güvenli bir ortam sağlamak konusunda dünya genelinde birçok yer hala eksiklikler gösteriyor. Bu durum, bisiklet kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak için atılan adımların önündeki en büyük engellerden biri olarak karşımıza çıkıyor.
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Türkiye'de bisikletiyle seyahat eden bir Rus, tünel girişindeki yazıyı görünce çok mutlu olsu.
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Tünelde bir bisikletli olduğu uyarısını gören adam o anları "Türkiye'ye ve Türkler'e bayılıyorum notuyla paylaştı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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