Görme Engelli Bir Çift Uygulamalı Olarak Gösterdi: Görme Engelliler Dışarda Çöplerini Nasıl Atar?

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DEpvzxNN-...
Görme engelli bireylerin hayatları, bilinenin aksine, herhangi bir insan engeli olmadıkça, son derece kolay olabiliyor. Görme engelliler, zorluklarına rağmen hayatın her alanında başarılar elde edebiliyor ve topluma önemli katkılar sağlıyorlar. Bu durum, onların sadece fiziksel bir engelle değil, aynı zamanda toplumun önyargılarıyla da mücadele etmek zorunda olduklarını gösteriyor. Bu nedenle, engellilerin yaşadıkları zorlukları anlamak ve onlara yardımcı olmak, hepimizin sorumluluğu. Bu, hem toplumun genelinde hem de bireysel olarak farkındalığı artırmak ve daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak için önemli.
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'seslerin.izinde' isimli sosyal medya hesaplarından görme engelliler için farkındalık yaratan videolar paylaşan bir çift görme engellilerin sokakta çöplerini nasıl attıkları sorusunu yanıtladı.
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Kısa sürede bir vatandaşın yardımıyla karşılaşan çiftin o anları sosyal medyada beğeni topladı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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