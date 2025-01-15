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Ülkesinde Fare Yedikleri İçin Eleştirilen Kadın Yemekleriyle İlgili Açıklama Yaptı: "Fare İnanılmaz Lezzetli"

Ülkesinde Fare Yedikleri İçin Eleştirilen Kadın Yemekleriyle İlgili Açıklama Yaptı: "Fare İnanılmaz Lezzetli"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.01.2025 - 22:34

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Her ülkenin kendine özgü, benzersiz bir mutfağı bulunuyor. Bu mutfaklar, o ülkelerin köklü kültürlerini, yaşam tarzlarını ve geleneklerini yansıtır. Her biri, tarih boyunca şekillenen ve evrilen, kendine has bir lezzet paleti sunar. Bu mutfaklar, bir ülkenin kimliğinin ve mirasının ayrılmaz bir parçasıdır. Fakat elbette bir ülkenin mutfak kültürünü oluşturan öğeler, bir başka ülke için oldukça tuhaf olabilir.

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Ülkesinde fare yedikleri için eleştirilen bir kadın, duruma çektiği bir video ile açıklık getirdi.

Ülkesinde fare yedikleri için eleştirilen bir kadın, duruma çektiği bir video ile açıklık getirdi.

Evlerdeki fareleri değil orman farelerini yediklerini söyleyen kadın, fare etinin çok lezzetli olduğunu ve birçok ete tercih edeceğini söyledi.

Evlerdeki fareleri değil orman farelerini yediklerini söyleyen kadın, fare etinin çok lezzetli olduğunu ve birçok ete tercih edeceğini söyledi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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