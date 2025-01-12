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200 Yıl Öncesine Gitmek İster misiniz? Avsutralya'da 1800'lü Yıllardan Kalma Gibi Görünen Kasaba

200 Yıl Öncesine Gitmek İster misiniz? Avsutralya'da 1800'lü Yıllardan Kalma Gibi Görünen Kasaba

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.01.2025 - 13:31

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Tarihte her birimizin ayrı bir merak duyduğu bir dönem mutlaka vardır. Hatta çoğu zaman zaman zaman kendimizi o sevdiğimiz dönemde hayal eder, orada yaşamak, o dönemin havasını solumak isteriz. Bu merak, tarihin gizemli ve büyüleyici dünyasına adım atma arzumuzu körükler. O dönemlede geçen diziler ve filmleri tekrar tekrar izleriz. Peki o döneme gerçekten gitme şansınız olsaydı?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEkxs3...
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'cerenozcantr' isimli sosyal medya kullanıcısı Avustralya'da bulunan, 1800'lü yılları yaşayan kasabayı ziyaret etti.

'cerenozcantr' isimli sosyal medya kullanıcısı Avustralya'da bulunan, 1800'lü yılları yaşayan kasabayı ziyaret etti.

Her bir detayıyla 200 yıl geçmişe bir zaman yolculuğu yaptıran o kasaba, özellikle o döneme hayran olanların beğenisini topladı.

Her bir detayıyla 200 yıl geçmişe bir zaman yolculuğu yaptıran o kasaba, özellikle o döneme hayran olanların beğenisini topladı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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