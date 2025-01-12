200 Yıl Öncesine Gitmek İster misiniz? Avsutralya'da 1800'lü Yıllardan Kalma Gibi Görünen Kasaba

Tarihte her birimizin ayrı bir merak duyduğu bir dönem mutlaka vardır. Hatta çoğu zaman zaman zaman kendimizi o sevdiğimiz dönemde hayal eder, orada yaşamak, o dönemin havasını solumak isteriz. Bu merak, tarihin gizemli ve büyüleyici dünyasına adım atma arzumuzu körükler. O dönemlede geçen diziler ve filmleri tekrar tekrar izleriz. Peki o döneme gerçekten gitme şansınız olsaydı?