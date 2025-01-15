Adıyaman'da Bir Otobüs Firması Yolculara Meyve Suyu ve Kek Yerine Çiğ Köfte İkram Etti

Uzun mesafeli seyahatler, hangi ulaşım aracı kullanılırsa kullanılsın, çoğu zaman zorlu olabiliyor. Ancak bu durum, özellikle otobüsle yapılan yolculuklarda daha da karmaşık bir hal alabiliyor. Konfor eksikliğinin yanında tuvalet, yiyecek gibi temel ihtiyaçlara ulaşım da zor oluyor. Pek çok otobüs firması bunun için kek, bisküvi, meyve suyu gibi ikramlarda bulunuyor. Bu uzun yolculuklarda kan şekerini düzenlese de pek yeterli olmuyor.