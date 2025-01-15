Adıyaman'da Bir Otobüs Firması Yolculara Meyve Suyu ve Kek Yerine Çiğ Köfte İkram Etti

Uzun mesafeli seyahatler, hangi ulaşım aracı kullanılırsa kullanılsın, çoğu zaman zorlu olabiliyor. Ancak bu durum, özellikle otobüsle yapılan yolculuklarda daha da karmaşık bir hal alabiliyor. Konfor eksikliğinin yanında tuvalet, yiyecek gibi temel ihtiyaçlara ulaşım da zor oluyor. Pek çok otobüs firması bunun için kek, bisküvi, meyve suyu gibi ikramlarda bulunuyor. Bu uzun yolculuklarda kan şekerini düzenlese de pek yeterli olmuyor.
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Adıyaman'a seyahat eden bir otobüs firması, ikramı kek ve meyce suyunun ötesine taşıdı.
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Yolculara, doğrudan gözlerinin önünde hazırlanan çip köfte dürümlerin ikram edilmesi beğeni topladı.
İşte o otobüs;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Malum firmanın müavinlerinin vukuatlarından sonra kapalı paket harici bir ikram almak mı uzak olsun
bizim burjuvalar dislike butonuna basar amerikan kahve zincirlerine hamburgercilerine koşa gidip kuyruğa giren
yolda cırcır garantili.