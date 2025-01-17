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Ole Gunnar Solskjaer ve Jose Mourinho Premier Lig'de Fena Kapışmıştı

Ole Gunnar Solskjaer ve Jose Mourinho Premier Lig'de Fena Kapışmıştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.01.2025 - 19:41

Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer'i takımın başına getirmesiyle yeni bir heyecan daha yaşanacak. Ligimizde Manchester United'da görev yapmış iki hoca Beşiktaş ve Fenerbahçe teknik direktörü olarak görev alacak. İkili daha önce Premier Lig'de karşı karşıya gelmişti. Maçın ardından kopan kıyamet bugün bile hafızalarda. İşte o büyük kavganın sebebi ve detayları...

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Ole Gunnar Solskjaer'in imzasıyla birlikte iki eski Manchester United teknik direktörü ligimizde karşı karşıya gelecek.

Ole Gunnar Solskjaer'in imzasıyla birlikte iki eski Manchester United teknik direktörü ligimizde karşı karşıya gelecek.

İkilinin Premier Lig'de kapışmalarından birinde ise büyük olay yaşanmıştı. Solskjaer'in Tottenham'ın yıldızı Son'a yaptığı açıklamalar ve ardından yaşananlar çok konuşulmuştu.

İkilinin Premier Lig'de kapışmalarından birinde ise büyük olay yaşanmıştı. Solskjaer'in Tottenham'ın yıldızı Son'a yaptığı açıklamalar ve ardından yaşananlar çok konuşulmuştu.

Solskjaer iptal edilen golleri sonrasında Heung-min Son'un hakemi aldattığını iddia etmişti. Hatta, "Bu tarz hareketlerle futbol bitiyor. Açık bir goldü ama verilmedi. Futbolda dolandırıcılık olmamalı. Dolandırılmamalıyız." demişti.

Solskjaer iptal edilen golleri sonrasında Heung-min Son'un hakemi aldattığını iddia etmişti. Hatta, "Bu tarz hareketlerle futbol bitiyor. Açık bir goldü ama verilmedi. Futbolda dolandırıcılık olmamalı. Dolandırılmamalıyız." demişti.

Tottenham teknik direktörü Mourinho'yu çıldırtan açıklama ise "Şunu açıkça söyleyebilirim ki eğer oğlum 3 dakika boyunca yerde yatar ve ayağı kalkmak için 10 arkadaşına ihtiyaç duyarsa yemek yiyemezdi." demesi olmuştu.

Tottenham teknik direktörü Mourinho'yu çıldırtan açıklama ise "Şunu açıkça söyleyebilirim ki eğer oğlum 3 dakika boyunca yerde yatar ve ayağı kalkmak için 10 arkadaşına ihtiyaç duyarsa yemek yiyemezdi." demesi olmuştu.

Mourinho basın toplantısında "Ole kötü bir insan. Biraz önce kendisiyle de konuştum. Kendi oyuncunuz veya başka takımın oyuncusu hakkında 'Oğlum olsaydı ona bu akşam yemek vermezdim' şeklinde konuşamazsınız." demişti.

Mourinho basın toplantısında "Ole kötü bir insan. Biraz önce kendisiyle de konuştum. Kendi oyuncunuz veya başka takımın oyuncusu hakkında 'Oğlum olsaydı ona bu akşam yemek vermezdim' şeklinde konuşamazsınız." demişti.
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Mournho, "on çok şanslı ki Ole'den çok daha iyi bir babası var. Çünkü babalar, bende bir babayım, çocukları ne yaparsa yapsın onları besler, gerekirse hırsızlık bile yapar" açıklaması ile rakibine ağır eleştirilerde bulunmuştu.

Mournho, "on çok şanslı ki Ole'den çok daha iyi bir babası var. Çünkü babalar, bende bir babayım, çocukları ne yaparsa yapsın onları besler, gerekirse hırsızlık bile yapar" açıklaması ile rakibine ağır eleştirilerde bulunmuştu.

Manchester United ve Tottenham teknik direktörü olarak karşı karşıya gelen ikili artık Beşiktaş ve Fenerbahçe teknik direktörü olarak bu olayın ardından karşı karşıya gelecek.

Manchester United ve Tottenham teknik direktörü olarak karşı karşıya gelen ikili artık Beşiktaş ve Fenerbahçe teknik direktörü olarak bu olayın ardından karşı karşıya gelecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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