Ole Gunnar Solskjaer ve Jose Mourinho Premier Lig'de Fena Kapışmıştı

Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer'i takımın başına getirmesiyle yeni bir heyecan daha yaşanacak. Ligimizde Manchester United'da görev yapmış iki hoca Beşiktaş ve Fenerbahçe teknik direktörü olarak görev alacak. İkili daha önce Premier Lig'de karşı karşıya gelmişti. Maçın ardından kopan kıyamet bugün bile hafızalarda. İşte o büyük kavganın sebebi ve detayları...