Real Madrid'de Taraftar Ancelotti'ye Artık Dayanamıyor: Statta Islıkladılar

Real Madrid kaynamaya devam ediyor. Sonuçlar gelse bile taraftar oynanan oyundan memnun değil. Ancelotti'ye artık tepkiler açıkça dile getiriliyor. Arda ve Endrick, kupada Real Madrid'i ipten alınca gözler Ancelotti'ye döndü. Taraftarın tepkisi çok konuşuldu.