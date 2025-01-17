Real Madrid'de Taraftar Ancelotti'ye Artık Dayanamıyor: Statta Islıkladılar
Real Madrid'de Taraftar Ancelotti'ye Artık Dayanamıyor: Statta Islıkladılar
Real Madrid kaynamaya devam ediyor. Sonuçlar gelse bile taraftar oynanan oyundan memnun değil. Ancelotti'ye artık tepkiler açıkça dile getiriliyor. Arda ve Endrick, kupada Real Madrid'i ipten alınca gözler Ancelotti'ye döndü. Taraftarın tepkisi çok konuşuldu.
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Real Madrid'de gözler de tepkiler de Ancelotti'ye dönmüş durumda. Kolay galip gelmeyi unutan Madrid'de tepkiler büyüyor.
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spanya Kral Kupası son 16 turu maçında Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldıkları maçta uzatmada gelen sonuç taraftarı memnun etmedi.
Endrick ve Arda'nın performansıyla skor 5-2 oldu ve basın "Çocuklar Ancelotti'yi kurtardı" yazdı. Maçtan önceki taraftar tepkisi ise maçın önüne geçti.
Kadrolar okunurken skorbordda Ancelotti'yi gören taraftarlar uzun süre ıslıkla teknik adamı protesto ettiler. Tchouameni de bu protestolardan nasibini aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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