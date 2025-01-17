Galatasaray Icardi Kararını Verdi: Kadrodan İsmi Çıkarılıyor

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi ile ilgili Galatasaray kararını verdi. Sarı kırmızılılar transferde elini kolaylaştırmak için Icardi ile ilgili flaş bir karara imza atacak. Daha önce Mayıs'ta dönebileceğini söyleyen Icardi'nin tedavisini aksattığı iddia edilmişti. Bu sezon Arjantinli yıldızın dönmesine zor gözüyle bakılıyor. Galatasaray da kararını buna göre aldı.