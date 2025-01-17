Galatasaray Icardi Kararını Verdi: Kadrodan İsmi Çıkarılıyor
Galatasaray Icardi Kararını Verdi: Kadrodan İsmi Çıkarılıyor
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi ile ilgili Galatasaray kararını verdi. Sarı kırmızılılar transferde elini kolaylaştırmak için Icardi ile ilgili flaş bir karara imza atacak. Daha önce Mayıs'ta dönebileceğini söyleyen Icardi'nin tedavisini aksattığı iddia edilmişti. Bu sezon Arjantinli yıldızın dönmesine zor gözüyle bakılıyor. Galatasaray da kararını buna göre aldı.
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Sakatlığı sonrası sezonu kapattığı açıklanan Icardi için Galatasaray kararını verdi. Galatasaray fırsat transferi kovalacağı süreçte listeyi de boşaltıyor.
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UEFA listesinde üç isim ekleme hakkı bulunan sarı kırmızılılar Sallai ve iki yeni transferi buraya yazmak istiyor. Ancak Icardi ile ilgili de listede güncellemeye gidilecek.
Fanatik gazetesinin haberine göre Icardi'nin adı UEFA listesinden çıkarılacak ve Arjantinli dönebilse dahi Galatasaray, Avrupa'da mayıs ayını görürse oynayamayacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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